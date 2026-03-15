Париж ФК не се даде на Страсбург

Отборите на Страсбург и Париж ФК завършиха 0:0 на "Стад де ла Мено" в мач от 26-ия кръг на Лига 1. По този начин домакините пропуснаха добра възможност да се доближат до топ 6 в класирането, което ще им даде възможност да се борят за разпределението на евроквотите.

В 12-ата минута на мача Абдул Уатара от Страсбург направи добавка в наказателното поле и насочи топката в долния десен ъгъл, но ударът бе спасен от вратаря Кевин Трап. В 34-ата минута шут на Гела Дуе от домакините с глава срещна напречната греда. В 61-вата минута попадение на елзасци не бе зачетено заради засада. Пропуск за парижани направи Лука Колеошо. В добавеното време на мача пропуск за домакините направи и Давид Фофана.

Страсбург е на осмо място в класирането с 37 точки, а Париж ФК е на 13-а позиция с 28 пункта.

Снимки: Imago