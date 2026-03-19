Везенков пише история и блести за нова победа на Олимпиакос в Евролигата

Българската суперзвезда Александър Везенков премина границата от 3500 вкарани точки в кариерата си в Евролигата. Той постигна това при победата на Олимпиакос с 90:80 над испанския Баскония в мач от 32-ия кръг на редовния сезон на турнира. Везенков завърши мача в Пирея с 20 точки, с които бе най-резултатен сред всички играчи, като прибави още 6 борби и 2 асистенции.

Саша регистрира 9/11 в стрелбата за две точки, 0/5 за три и 2/3 от линията за наказателни удари.

Българинът достигна границата от 3500 точки във втората четвърт на мача, но до полувремето играта на гръцкия шампион изобщо не спореше, въпреки че домакините водеха с 41:40 след 20 минути игра.

През второто полувреме обаче Олимпиакос показа различно лице, водеше играта и заслужено стигна до 22-ата си победа за сезона. Тимът има и 11 загуби и е втори в класирането след шампиона Фенербахче, който е също с 22 успеха, но със само девет поражения.

За победителите силен мач изигра и сърбинът Никола Милутинов, който отбеляза 17 точки, а с по 15 завършиха Тайлър Дорси и Тайрик Джоунс. За състава на Бакония, който е предпоследен в класирането с показатели от 9 победи и 23 загуби, Юджийн Оморуй завърши с 18 точки, докато Тимоте Луваву-Кабаро приключи с 14.

Снимки: Imago