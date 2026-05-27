Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Панатинайкос извърши биологично почистване на залата си след триумфа на Олимпиакос

Панатинайкос извърши биологично почистване на залата си след триумфа на Олимпиакос

  • 27 май 2026 | 20:15
  • 694
  • 0

Панатинайкос предприе дезинфекция и ремонт на своята зала, след като вечният съперник Олимпиакос спечели титлата от Евролигата пред хиляди свои привърженици именно там.

В неделя Олимпиакос Пирея сложи край на 13-годишното си чакане за трофей от Евролигата, триумфирайки с титлата на домашния терен на най-големия си враг – Панатинайкос.

Близо 18 000 фенове на Олимпиакос присъстваха на финала срещу Реал Мадрид в "Телеком Център Атина" в олимпийския център О.А.К.А.

След края на мача от Панатинайкос взеха допълнителни мерки, за да подготвят залата за завръщането на своите фенове.

„Процесът по дезинфекция и биологично почистване в зоните и трибуните на „Т-Център“ приключи, така че те са готови отново да посрещнат феновете на Панатинайкос“, обявиха от клуба в социалните мрежи, публикувайки снимки, напомнящи за ерата на COVID-19.

Гръцките медии също така съобщиха, че са завършени и ремонтите на щетите, причинени от привържениците на Олимпиакос.

Според информациите, повредите включват седалки, осветление, прозорци и позицията на организатора при Вход 13, която е била премахната преди събитието и впоследствие възстановена.

Освен това Олимпиакос беше глобен с 8000 евро от Евролигата, след като феновете запалиха факли по време на финала.

Снимка: Panathinaikos BC

След като пропусна Финалната четворка на Евролигата у дома, Панатинайкос вече се готви за полуфиналите в гръцкото първенство срещу ПАОК. Първият мач от серията е насрочен за четвъртък в „Т-Център“.

Следвай ни:

Още от Евролига

Барселона обяви официално раздялата с Чави Паскуал

Барселона обяви официално раздялата с Чави Паскуал

  • 27 май 2026 | 21:15
  • 448
  • 0
Ще се случи ли? Везенков и Олимпиакос срещу Ню Йорк Никс в приятелски мач

Ще се случи ли? Везенков и Олимпиакос срещу Ню Йорк Никс в приятелски мач

  • 27 май 2026 | 17:31
  • 1018
  • 0
Евролигата глоби Олимпиакос заради атмосферата на финала

Евролигата глоби Олимпиакос заради атмосферата на финала

  • 27 май 2026 | 17:07
  • 641
  • 0
Звезда на Реал Мадрид се цели в завръщане в НБА, Фенербахче и Апоел също го искат

Звезда на Реал Мадрид се цели в завръщане в НБА, Фенербахче и Апоел също го искат

  • 27 май 2026 | 14:49
  • 737
  • 1
Каунас, Валенсия и Белград са основни кандидати за домакинство на Финалната четворка на Евролигата

Каунас, Валенсия и Белград са основни кандидати за домакинство на Финалната четворка на Евролигата

  • 26 май 2026 | 18:37
  • 1963
  • 1
Една легенда се завръща, макар и в различна роля

Една легенда се завръща, макар и в различна роля

  • 26 май 2026 | 16:55
  • 1951
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 12505
  • 36
Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан докосва титлата

Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан докосва титлата

  • 27 май 2026 | 21:40
  • 5363
  • 1
Финалът в Лигата на конференциите: ясни са съставите на Кристъл Палас и Райо Валекано

Финалът в Лигата на конференциите: ясни са съставите на Кристъл Палас и Райо Валекано

  • 27 май 2026 | 21:12
  • 1961
  • 5
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 35831
  • 126
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 32707
  • 259
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 12168
  • 36