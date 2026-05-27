Панатинайкос извърши биологично почистване на залата си след триумфа на Олимпиакос

Панатинайкос предприе дезинфекция и ремонт на своята зала, след като вечният съперник Олимпиакос спечели титлата от Евролигата пред хиляди свои привърженици именно там.

В неделя Олимпиакос Пирея сложи край на 13-годишното си чакане за трофей от Евролигата, триумфирайки с титлата на домашния терен на най-големия си враг – Панатинайкос.

Близо 18 000 фенове на Олимпиакос присъстваха на финала срещу Реал Мадрид в "Телеком Център Атина" в олимпийския център О.А.К.А.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης και βιολογικού καθαρισμού στους χώρους και τις κερκίδες του T-Center ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.#paobcaktor pic.twitter.com/6LLO4DlcGw — Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 27, 2026

След края на мача от Панатинайкос взеха допълнителни мерки, за да подготвят залата за завръщането на своите фенове.

„Процесът по дезинфекция и биологично почистване в зоните и трибуните на „Т-Център“ приключи, така че те са готови отново да посрещнат феновете на Панатинайкос“, обявиха от клуба в социалните мрежи, публикувайки снимки, напомнящи за ерата на COVID-19.

Гръцките медии също така съобщиха, че са завършени и ремонтите на щетите, причинени от привържениците на Олимпиакос.

Според информациите, повредите включват седалки, осветление, прозорци и позицията на организатора при Вход 13, която е била премахната преди събитието и впоследствие възстановена.

Освен това Олимпиакос беше глобен с 8000 евро от Евролигата, след като феновете запалиха факли по време на финала.

След като пропусна Финалната четворка на Евролигата у дома, Панатинайкос вече се готви за полуфиналите в гръцкото първенство срещу ПАОК. Първият мач от серията е насрочен за четвъртък в „Т-Център“.