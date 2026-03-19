Христо Илиев срещу световния шампион Джеремая Азу в сериите на 60 м

Първите български участници на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун Христо Илиев и Никола Караманолов вече знаят съперниците си в сериите на 60 метра. Двамата излизат първи на пистата в Полша утре.

Караманолов ще бяга в шести коридор във втора серия в 11:27 часа българско време утре. Най-сериозният състезател в серията на Караманолов е американецът Трейвън Бромел с 6.47 сек. С по-добри резултати от възпитаника на Петрана Чамова в тази серия е още канадецът Трейвис Кембъл с 6.58 сек, французинът Пабло Матео с 6.54 сек и белгиецът Симон Верхерстраетен с 6.52 сек.

Новият национален рекордьор на 60 метра Христо Илиев пък е в шеста серия заедно със световния и европейски шампион от миналата зима Джеремая Азу (Великобритания). Българинът е в пети коридор. Азу е и единственият от серията на състезателя на Валя Демирева с по-добър резултат от него - 6.47 сек срещу 6.51 сек за Илиев. Серията на Илиев е насрочена за 11:55 часа българско време.

Напред към полуфиналите продължават първите трима от всяка серия плюс трите най-добри “губещи” времена.