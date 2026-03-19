Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Христо Илиев срещу световния шампион Джеремая Азу в сериите на 60 м

Христо Илиев срещу световния шампион Джеремая Азу в сериите на 60 м

  • 19 март 2026 | 18:23
  • 228
  • 0

Първите български участници на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун Христо Илиев и Никола Караманолов вече знаят съперниците си в сериите на 60 метра. Двамата излизат първи на пистата в Полша утре.

Караманолов ще бяга в шести коридор във втора серия в 11:27 часа българско време утре. Най-сериозният състезател в серията на Караманолов е американецът Трейвън Бромел с 6.47 сек. С по-добри резултати от възпитаника на Петрана Чамова в тази серия е още канадецът Трейвис Кембъл с 6.58 сек, французинът Пабло Матео с 6.54 сек и белгиецът Симон Верхерстраетен с 6.52 сек.

Новият национален рекордьор на 60 метра Христо Илиев пък е в шеста серия заедно със световния и европейски шампион от миналата зима Джеремая Азу (Великобритания). Българинът е в пети коридор. Азу е и единственият от серията на състезателя на Валя Демирева с по-добър резултат от него - 6.47 сек срещу 6.51 сек за Илиев. Серията на Илиев е насрочена за 11:55 часа българско време.

Напред към полуфиналите продължават първите трима от всяка серия плюс трите най-добри “губещи” времена.

Следвай ни:

Димитър Карамфилов: Надеждата е поне един медал от Световното

Димитър Карамфилов: Надеждата е поне един медал от Световното

Георги Павлов с важна новина: За първи път нашите атлети имат заплати и осигуровки

Запознайте се със симпатичния талисман на Световното първенство по лека атлетика

Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика

Нова дисциплина в Маратона на София

Българските състезатели спечелиха редица отличия на Балканиадата за ветерани в Словения

Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:1 Лудогорец, Чочев отново бележи с глава

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

