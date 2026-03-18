Бивш шеф на ЦСКА: Лудогорец показа как "хапе", девет точки могат да бъдат стопени

  • 18 март 2026 | 20:50
Бившият директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира тежката загуба на "червените" с 0:3 от Лудогорец, като подчерта, че разградчани са показали класата си въпреки изоставането в класирането. Той даде мнение и на битката за шампионската титла.

"Лудогорец показа на футболистите на ЦСКА: "Това сме ние, знаем как хапем". Играчите трябва да са го разбрали - в такива мачове трябва да покажеш най-доброто си лице и да ограничиш грешките. За съжаление видяхме много индивидуални неточности. За мен старши треньорът и клубът нямат вина, когато има толкова сериозни индивидуални грешки в един мач.

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Целта в първенството трябва да е топ 3, а приоритет - Купата на България. Лудогорец са в ситуация, в която не са били досега, но някой може ли да каже, че не са в битката? Девет точки могат да бъдат стопени. Ако разликата намалее преди плейофите, напрежението ще се увеличи за Левски. Лудогорец знае как да догонва и как да играе в такива мачове", каза синът на Стефан Орманджиев пред TV1.

Георги Търтов се завръща за Пирин (ГД)

Марица (Милево) би в Смолян и за купата на АФЛ

Майкон: Точки, които ни доближават много до голямата мечта

Черноломец с първа победа

Левски си спомни за Милко Гайдарски

Ливърпул 0:0 Галатасарай

Байерн (Мюнхен) 0:0 Аталанта, мачът започна

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

Тотнъм 0:0 Атлетико Мадрид, отменен гол на Луукман

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

