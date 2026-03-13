Картинг шампион на България се готви за дебют във Формула 4

Двукратният картинг шампион на България Самуил Иванов се подготвя усилено за дебютния му сезон във Формула 4 през 2026 година. Самуил спечели две поредни титли в клас Ротакс Синиър през 2023 и 2024 година в българския картинг шампионат, а в края на 2025 направи и първия си тест с едноместен автомобил.

„Всичко стартира с един тест на Формула Рено 2000 на пистата в „Серес“ – разказа за Sportal.bg ръководителят на Моторспорт Академия Петър Гьошев. – Самуил се състезава при нас от края на 2020 година и заедно постигнахме много успехи в картинга. Сега минаваме на ново ниво, като за него, както и за нас това е излизане на европейската сцена.“

Гьошев е един от най-успешните и популярни български автомобилни пилоти в близкото минало, а от няколко години насам се занимава основно с развитието на млади таланти в неговата Моторспорт Академия.

„Със Самуил се готвим за новия сезон усилено от януари насам – допълни Гьошев. – Втори месец учи пистите за шампионата на Централна Европа, кара много на симулатор – по 6 часа на ден, два пъти в седмицата, всяка седмица му зареждаме нови писти.

„Направихме два теста от началото на годината – в Серес и в Кремона, като наблягаме много сериозно и на физическата му подготовка. В Кремона Самуил навъртя 260 тестови километра, единият ден кара 7 сесии по 25 километра, каза ми, че не се е уморил, може би защото не искаше да спира, а аз смятах, че е уморен.“

Самуил Иванов, Петър Гьошев и екипът на Моторспорт Академията чакат потвърждение на заявката на младия пилот за Формула 4 Централна Европа, а следващите тестове са планирани на новата писта у нас „А1 мотор парк“ и след на „Муджело“ в Италия.

