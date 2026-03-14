Груб фаул предизвика масово меле в Разград

Масово меле се заформи между футболистите на Лудогорец и ЦСКА на игрището в Разград. В 76-ата минута Алехандро Пиедраита от гостите изрита грубо Дерой Дуарте в средата на терена, след което нападателят на "орлите" хвана колумбийският халф за врата. Последва скупчване на много играчи и голяма блъсканица, като да разтървава "зелените" и "червените" дотича вратарят на домакините Хендрик Бонман.

Когато страстите утихнаха, ситуацията беше прегледана с VAR, след което реферът Любослав Любомиров показа четири жълти картона - на Дерой Дуарте и Руан Секо от домакините и на Алехандро Пиедраита и Джеймс Ето'о от ЦСКА.