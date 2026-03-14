Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА отново не успя да се опълчи на Лудогорец в Разград - на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
Груб фаул предизвика масово меле в Разград

  • 14 март 2026 | 19:35
  • 4000
  • 2

Масово меле се заформи между футболистите на Лудогорец и ЦСКА на игрището в Разград. В 76-ата минута Алехандро Пиедраита от гостите изрита грубо Дерой Дуарте в средата на терена, след което нападателят на "орлите" хвана колумбийският халф за врата. Последва скупчване на много играчи и голяма блъсканица, като да разтървава "зелените" и "червените" дотича вратарят на домакините Хендрик Бонман.

Когато страстите утихнаха, ситуацията беше прегледана с VAR, след което реферът Любослав Любомиров показа четири жълти картона - на Дерой Дуарте и Руан Секо от домакините и на Алехандро Пиедраита и Джеймс Ето'о от ЦСКА.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 17:25
  • 25693
  • 25
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 44448
  • 94
Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 102119
  • 793
Локо (Пд) надви Левски като гост и записа трета поредна победа в Елитната група до 17 години

  • 14 март 2026 | 15:18
  • 2624
  • 2
Гьоко Хаджиевски: Как ще ти вкарат гол? Разочарован съм, не знам какво да сменя

  • 14 март 2026 | 15:04
  • 2068
  • 9
Алвеша: Проспахме 45 минути, смените направиха разликата

  • 14 март 2026 | 15:03
  • 1293
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 102119
  • 793
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 1149
  • 0
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 44448
  • 94
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 39243
  • 91
Арсенал 0:0 Евертън, греда на Макнийл

  • 14 март 2026 | 19:30
  • 2622
  • 11
Челси 0:1 Нюкасъл, Антъни Гордън откри резултата

  • 14 март 2026 | 19:29
  • 2214
  • 3