Хамилтън и Ръсел с щедри похвали за Китай

  • 18 март 2026 | 10:18
7-кратният световен шампион Люис Хамилтън е на мнение, че би било „страхотно“ китайски автомобилен производител да се присъедини към Формула 1 в бъдеще, като досега в историята на спорта не е имало такъв. В неделя в Шанхай Хамилтън записа първия си подиум за Ферари, а Гран При на Китай демонстрира нарастващата популярност на спорта в страната.

Състезанието се проведе пред пълни трибуни с 230 000 зрители през уикенда, като Хамилтън отбеляза, че е бил „толкова шокиран“ да види, че трибуните на завои 11 до 13 са „напълно пълни“.

На фона на продължаващия растеж на Формула 1, Хамилтън приветства въздействието, което спортът има на китайския пазар, и предположи, че следващата стъпка може да бъде появата на китайски отбор.

„Първо, тази писта е феноменална - заяви Хамилтън пред медиите. - „Онази гигантска трибуна е невероятна. По време на парада на пилотите я гледахме, направих ѝ снимка. Цялото място, падокът и самата писта са устояли на изпитанието на времето и е страхотно да се състезаваш тук. Това е една от най-добрите писти в света и винаги съм обичал да се състезавам на нея.

„Мисля, че е чудесно, че състезанията и моторните спортове продължават да се развиват в Китай. Тук имате толкова много невероятни производители на автомобили, които са също толкова добри, ако не и по-добри, от много други по света, така че би било страхотно да видим един от тях да се появи на някакъв етап.“

Джордж Ръсел се съгласи с бившия си съотборник в Мерцедес. Тази година стартовата решетка на Формула 1 прие 11-я тим - този на Кадилак, а в последните седмици се появиха информации, че китайският автомобилен гигант BYD обмисля влизане в световния шампионат.

Лидерът в шампионата Джордж Ръсел също подчерта забележимото нарастване на интереса към Формула 1 в Китай, като предположи, че това може да доведе до присъединяването на местен автомобилен производител.

„Както каза Люис, за първи път виждаме трибуната на завои 11 и 12 пълна - отбеляза Ръсел. - „Бих казал, че това без съмнение е най-голямата подкрепа, която лично аз някога съм получавал на състезание, с изключение на домашното ми състезание.

„Просто се усеща, че китайските фенове и всички в Шанхай наистина обичат Формула 1, и това става все по-силно. Със сигурност това е състезание, което трябва да остане. А що се отнася до китайска марка, да, кой знае? Потенциално би било добро допълнение.“

Снимки: Gettyimages

