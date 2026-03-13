Спартак (Варна) се разплати с още 13 бивши футболисти и служители на клуба

Спартак (Варна) излезе с нова информация за покритите задължения на клуба. Към момента “соколите” са изплатили общо 310 517.17 евро, като им остават малко над 105 хиляди евро.

Спартак (Варна) се похвали с трима младежки национали

Ето какво пишат от клуба:

Уважаеми привърженици,

През средата на юли 2025 г., когато настоящото ръководство пое управлението на клуба, бяха установени натрупани задължения към бивши състезатели и членове на спортно-техническия щаб в общ размер на 480 732,15 евро.

След проведени разговори със засегнатите страни бяха постигнати споразумения за разсрочване на задълженията, така че те да бъдат изплащани поетапно чрез месечни вноски.

Към момента ФК Спартак Варна е изплатил общо 310 517,57 евро, от които 17 040,84 евро са по дело във ФИФА, след което трансферната забрана върху клуба беше вдигната.

Радваме се да ви съобщим, че по част от сключените споразумения задълженията вече са изцяло изплатени и те са окончателно приключени със следните бивши състезатели и членове на спортно-техническия щаб:

Ивей Ромееш, Милен Стоев, Радослав Димитров, Йоан Бауренски, Антонио Вутов, Па Конате, Никола Виденов, Любослав Маринов, Константин Мирчев, Тодор Кючуков, Христо Колев, Левон Апкарян и Тихомир Тодоров.

Към днешна дата оставащите задължения по сключените споразумения са в размер на 105 725,19 евро към 10 души.

Благодарим на всички за проявеното търпение и разбиране – както на тези, с които вече сме приключили разплащанията, така и на тези, към които продължаваме да изплащаме честно изработените средства.

Едно от най-големите ни желания е да затворим тази страница. Основната ни цел е именно това, защото всяка малка крачка към подобрение отваря възможност за сериозен основен спонсор, цялостна стабилизация и Спартак Варна да бъде това, което трябва да бъде – един от най-силните и сериозно подкрепяни клубове в България.

Само Спартак!