Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
Компани разкри кой най-вероятно ще пази за Байерн срещу Аталанта

  • 17 март 2026 | 19:27
  • 395
  • 0

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани разкри, че най-вероятно Йонас Урбиг ще бъде титулярният страж в утрешния реванш срещу Аталанта от 1/8-финалите на Шампионската лига на фона на вратарската криза в отбора. Той също така увери, че няма да допусне подценяване спрямо гостуващия тим предвид аванс на баварците от 6:1 след първата среща.

“Радвам се, че Мануел Нойер поднови отборни тренировки и че Йонас Урбиг тренира нормално. Но решението кой ще бъде титуляр изцяло ще бъде от медицинска гледна точка. Ако нещата се развият според очакванията, Урбиг ще стартира. В противен случай, ще трябва да намерим друго решение. Да, имам предвид Леонард Прескот. Той е много спокоен и ако трябва да играе утре, ще получи пълна подкрепа от нас. Имаме много добри играчи, които ще му помогнат. Тук никога няма да има млад футболист, който да е под напрежение. Каквото и да се случи, ние имаме пълно доверие в него.

В случая е моя задача тимът да остане мотивиран при аванс от 6:1. Искам да водя с пример, но трябва да го показваме и на терена. Мога да ви назова причини защо този мач ще бъде важен за нас. 75 хиляди човека ще дойдат на мача и ще искат да подкрепят тима. Това е важна основа за желанието ни да се трудим усърдно и да тичаме. Само заради тази причина никога не можем да си позволим да се охлабим. Също така го има и следният факт: ние сме Байерн (Мюнхен). Вложили сме много усилия, за да имаме тази инерция. Също така мисля, че мачът в Леверкузен беше доста позитивен за нас и това трябва да бъде потвърдено утре и срещу Унион (Берлин). Нямаме лукса да влизаме в мач твърсе отпуснато и не искаме това. Но най-голямата ми увереност идва от изгледаните ни контроли срещу Лион, РБ Залцбург и Тотнъм - ние не играем приятелски срещи.

Трудно е да се предвиди как Аталанта ще подходят към мача. Само техният треньор може да отговори. След първия ни двубой те изиграха доста тежък мач в Милано и постигнаха много добър резултат (1:1 - б.р.). Бяха солидни, опасни и доста неприятни за Интер. Срещу нас обаче се представиха доста нетипично, защото не са отбор, който допуска много голове. Утре ще бъдем подготвени за всичко. Дали ще дам почивка на Дайо Упамекано и Кондрад Лаймер, защото “висят” с картони? Това е логичен вариант. Кой не би го обмислил? Такова е положението. Фактът е, че при жълт картон те биха били наказани за следващата среща. Но ако е необходимо, нека бъде така”, коментира Компани на пресконференцията си преди двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан е готов да се раздели с Леао

Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 3:0 Септември (Сф), червен картон и за домакините

