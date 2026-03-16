16-годишен вратар на Байерн ще пренаписва историята, но статистиката му буди въпроси

Мануел Нойер, Йонас Урбиг и Свен Улрайх са контузени, което може да отвори вратата на 16-годишния Леонард Прескот към първия отбор на Байерн (Мюнхен). Очаква се талантът да застане под рамката в реванша срещу Аталанта от осминафиналите в Шампионската лига в сряда. За него това директно ще е дебют в първия състав.

Тогава Прескот ще е на точно 16 години и 176 дни. По този начин той би бил с четири години по-млад от Нойер при неговия дебют и с две години по-млад от най-младия вратар в историята на Байерн досега – Свен Шойер, който играе за мюнхенци през 1989 г. на 18-годишна възраст.

Същевременно Прескот би се превърнал в най-младия вратар в историята на Шампионската лига и осмият най-млад играч изобщо. Начело в тази класация е Макс Дауман, който дебютира за Арсенал през ноември на 15-годишна възраст. След него се нареждат Юсуфа Мукоко (Борусия Дортмунд) и Ламин Ямал (Барселона).

Какви са шансовете на Прескот да играе срещу Аталанта? Според мениджъра Венсан Компани Нойер (мускулно разкъсване) ще се завърне едва след паузата за националните отбори в началото на април. Улрайх пък получи мускулно разкъсване по време на равенството 1:1 с Байер (Леверкузен) и ще отсъства около шест седмици. На теория третият страж - Йонас Урбиг, може да бъде готов за мача в сряда. 22-годишният вратар пбаче получи сътресение на мозъка при победата с 6:1 в първия мач срещу Аталанта и едва ли ще се рискува със здравето му, още повече че изходът от осминафинала изглежда ясен.

Следващият в йерархията би трябвало да е Леон Кланац (19 г.) от резервния отбор, но той е извън терените от известно време с контузия в бедрото. В Регионалната лига неговото място се заема от Янис Бертл (19). Изглежда обаче, че Компани цени по-високо вратаря на отбора до 19 години Прескот. Той беше трети избор за първия мач срещу Аталанта и бе на резервната скамейка срещу Леверкузен.

Прескот е роден в Ню Йорк през 2009 г. от майка германка и баща американец. Израства в Берлин и играе в юношеските формации на Унион. През 2023 г. се премества в Байерн. Той прескача изцяло отбора до 17 години и от лятото високият 1,96 метра гигант пази за състава до 19 години. Странното е, че от статистическа гледна точка представянето му там е доста слабо: в 16 мача той е запазил само една чиста мрежа и е допуснал 30 гола. Въпреки че Прескот и неговият отбор се класираха за финалния кръг от четири отбора като победители в предварителна група Е, в момента те са на четвърто място в група С, зад РБ Лайпциг, Борусия Мьонхенгладбах и Кайзерслаутерн.

Прескот вече е играл за националните отбори на Германия до 16 и 17 години. Той обаче притежава и американско гражданство и на теория би могъл да играе и за техния национален отбор. Договорът му с Байерн е до 2027 г.