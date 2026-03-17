16-годишният вратар на Байерн ще се възползва от специална вратичка в законите, която бе приложена и за Ямал

  • 17 март 2026 | 12:50
В сряда в реванша срещу Аталанта на вратата на Байерн може да застане едва 16-годишният Леонард Прескот. Баварците спечелиха първия мач в Бергамо с 6:1 и на практика решиха изхода от двойката още в Италия.

Сега обаче в Байерн има безпрецедентна вратарска криза преди реванша с Аталанта. Мануел Нойер е контузен от дълго време, резервата Йонас Урбиг получи сътресение в Бергамо, а Свен Улрайх, който пази при гостуването на Леверкузен, пък се контузи там и ще отсъства 6 седмици. Още един страж - 19-годишният Леон Кланац, също е аут заради травма.

Така в сряда вечерта за вратарския пост влиза в сметките младокът Леонард Прескот, който е само на 16 години. Законите в Германия обаче са строги, особено по отношение на непълнолетните. Според наредбите за тяхната защита, младежи под 18 години обикновено нямат право да работят след 20:00 часа в страната (21:00 часа българско).

Така ако Прескот играе срещу Аталанта, той ще възползва и от специалния регламент за спортисти. От 2021 г. съществува специфично изключение, което позволява на младежи под 18 години да работят на спортни събития до 23:00 часа централно европейско време (съответно 24:00 часа българско)

Това бе и причината голямата звезда на Барселона Ламин Ямал, тогава на 16 години, да се нуждае от специално разрешение, за да играе за Испания на Евро 2024, което се провеждаше в Германия. То се прилага в случаите, че мачовете продължат по-дълго и има продължения и/или дузпи. Това обаче едва ли ще се наложи на реванша между Байерн и Аталанта.

След като приключи работа, тоест мача, на младежа трябва да му бъде осигурено непрекъснато свободно време от поне 14 часа, гласи още законът в Германия. Предвид толкова многото проблеми на вратарския пост, то Прескот ще е минимум на пейката.

На възраст от 16 години и 176 дни, младият вратар с ръст 1,96 метра би бил най-младият вратар, който някога е пазил вратата на Байерн в официален мач от 1963 г. насам. Настоящият рекордьор е Свен Шойер (55), който е бил включен спонтанно в Купата на европейските шампиони през 1989/90 г. срещу Глазгоу Рейнджърс (3:1), на възраст 18 години и 237 дни.

