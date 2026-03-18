Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Аталанта
  Байерн посреща Аталанта за протокола

Байерн посреща Аталанта за протокола

  • 18 март 2026 | 07:59
  • 163
  • 0

Байерн (Мюнхен) посреща Аталанта в реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Двубоят е в днешния 18-и март (сряда) от 22:00 часа българско време.

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач
Срещата на практика е за протокола, тъй като баварците взеха първия мач преди седмица в Бергамо с 6:1 и трябва да се случи чудото, за да се стигне до обрат в полза на италианците.

Компани разкри кой най-вероятно ще пази за Байерн срещу Аталанта
Байерн Мюнхен демонстрира отлична форма и единствената грешна стъпка дойде при равенството 1:1 срещу Байер Леверкузен този уикенд. Иначе преди разгрома срещу Аталанта германските шампиони постигнаха и убедителна победа срещу Борусия Мьонхенгладбах (4:1) на 06.03.2026 г., както и две поредни победи срещу Борусия Дортмунд (3:2) на 28.02.2026 г. и Айнтрахт Франкфурт (3:2) на 21.02.2026 г. От своя страна, Аталанта е в по-слаба форма с две равенства и две загуби в последните си пет мача. Италианците завършиха наравно с Интер (1:1) на 14.03.2026 г. в Серия А, а преди тежкото поражение от Байерн бергамаските завършиха наравно с Удинезе (2:2) на 07.03.2026 г. и с Лацио (2:2) в Купата на Италия на 04.03.2026 г., а преди това загубиха от Сасуоло (2:1) на 01.03.2026 г.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора има само една среща, която се състоя съвсем наскоро. На 10 март 2026 г. Байерн Мюнхен постигна впечатляваща победа с 6:1 като гост срещу Аталанта в първия мач от двойката в Шампионската лига. Това убедително превъзходство дава сериозно предимство на баварците преди реванша на "Алианц Арена".

Александър Павлович се очертава като ключова фигура за Байерн Мюнхен в предстоящия мач. Младият германски полузащитник, роден през 2004 г., демонстрира забележителна зрялост в играта си през този сезон. В първата среща срещу Аталанта той беше един от основните двигатели в средата на терена, контролирайки темпото и осигурявайки стабилност в центъра. Неговата способност да балансира между дефанзивните и офанзивните задължения го прави незаменим в схемата на Венсан Компани. За Аталанта, опитният Мартен де Роон ще бъде от решаващо значение. Холандският полузащитник е истински лидер на терена със своя опит и тактическа интелигентност. На 35 години, Де Роон продължава да бъде сърцето на отбора, координирайки действията както в защита, така и в нападение. Неговата способност да прекъсва атаките на противника и да разпределя точно топката ще бъде от ключово значение, ако италианците искат да избегнат ново тежко поражение от баварците.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Боржеш: Познавахме най-добрия Бодьо, но Бодьо не познаваше най-добрия Спортинг

Боржеш: Познавахме най-добрия Бодьо, но Бодьо не познаваше най-добрия Спортинг

  • 18 март 2026 | 04:37
  • 3354
  • 0
Тринкао: Постигнахме нещо историческо

Тринкао: Постигнахме нещо историческо

  • 18 март 2026 | 04:18
  • 1153
  • 0
Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига

Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига

  • 18 март 2026 | 03:27
  • 1809
  • 0
Хакими с рекорд при защитниците в ШЛ

Хакими с рекорд при защитниците в ШЛ

  • 18 март 2026 | 02:48
  • 1891
  • 0
Винисиус предложил на Валверде да бие дузпата

Винисиус предложил на Валверде да бие дузпата

  • 18 март 2026 | 01:39
  • 2598
  • 3
Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

  • 18 март 2026 | 00:46
  • 26629
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

  • 17 март 2026 | 23:55
  • 57078
  • 181
Ливърпул няма право на повече грешки срещу Галатасарай

Ливърпул няма право на повече грешки срещу Галатасарай

  • 18 март 2026 | 07:42
  • 1251
  • 0
Време е Барселона и Нюкасъл да решат всичко

Време е Барселона и Нюкасъл да решат всичко

  • 18 март 2026 | 07:16
  • 2382
  • 0
ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

  • 17 март 2026 | 23:47
  • 47760
  • 13
Арсенал позволи на Байер да играе само четвърт час и нататък прегази "аспирините"

Арсенал позволи на Байер да играе само четвърт час и нататък прегази "аспирините"

  • 17 март 2026 | 23:51
  • 38959
  • 26
Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

  • 17 март 2026 | 23:03
  • 25380
  • 5