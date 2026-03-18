Байерн посреща Аталанта за протокола

Байерн (Мюнхен) посреща Аталанта в реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Двубоят е в днешния 18-и март (сряда) от 22:00 часа българско време.

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Срещата на практика е за протокола, тъй като баварците взеха първия мач преди седмица в Бергамо с 6:1 и трябва да се случи чудото, за да се стигне до обрат в полза на италианците.

Компани разкри кой най-вероятно ще пази за Байерн срещу Аталанта

Байерн Мюнхен демонстрира отлична форма и единствената грешна стъпка дойде при равенството 1:1 срещу Байер Леверкузен този уикенд. Иначе преди разгрома срещу Аталанта германските шампиони постигнаха и убедителна победа срещу Борусия Мьонхенгладбах (4:1) на 06.03.2026 г., както и две поредни победи срещу Борусия Дортмунд (3:2) на 28.02.2026 г. и Айнтрахт Франкфурт (3:2) на 21.02.2026 г. От своя страна, Аталанта е в по-слаба форма с две равенства и две загуби в последните си пет мача. Италианците завършиха наравно с Интер (1:1) на 14.03.2026 г. в Серия А, а преди тежкото поражение от Байерн бергамаските завършиха наравно с Удинезе (2:2) на 07.03.2026 г. и с Лацио (2:2) в Купата на Италия на 04.03.2026 г., а преди това загубиха от Сасуоло (2:1) на 01.03.2026 г.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора има само една среща, която се състоя съвсем наскоро. На 10 март 2026 г. Байерн Мюнхен постигна впечатляваща победа с 6:1 като гост срещу Аталанта в първия мач от двойката в Шампионската лига. Това убедително превъзходство дава сериозно предимство на баварците преди реванша на "Алианц Арена".

Александър Павлович се очертава като ключова фигура за Байерн Мюнхен в предстоящия мач. Младият германски полузащитник, роден през 2004 г., демонстрира забележителна зрялост в играта си през този сезон. В първата среща срещу Аталанта той беше един от основните двигатели в средата на терена, контролирайки темпото и осигурявайки стабилност в центъра. Неговата способност да балансира между дефанзивните и офанзивните задължения го прави незаменим в схемата на Венсан Компани. За Аталанта, опитният Мартен де Роон ще бъде от решаващо значение. Холандският полузащитник е истински лидер на терена със своя опит и тактическа интелигентност. На 35 години, Де Роон продължава да бъде сърцето на отбора, координирайки действията както в защита, така и в нападение. Неговата способност да прекъсва атаките на противника и да разпределя точно топката ще бъде от ключово значение, ако италианците искат да избегнат ново тежко поражение от баварците.