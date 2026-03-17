Флик: Искам Барселона да е последната ми работа, но сега не е моментът да говорим за нов договор

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешния реванш с Нюкасъл в Шампионската лига. Първата среща в Англия завърши 1:1. Разбира се, треньорът бе запитан и за други теми като изминалите президентски избори в Барселона, както и евентуалния му нов догвор.

Лапорта разкри плановете си за Флик, Левандовски и Рашфорд

„Очаквам различен мач. Те могат да пресират високо и се защитават добре. Ще бъде труден двубой, казах го на играчите. Трябва да изиграем перфектен мач и ще се опитаме да го направим. Те имат голяма интензивност на своя стадион. Там се защитавахме добре, но ни липсваше ритъм в атака. Сега сме у дома и ще бъде различно. Ще променим някои неща, които не искам да споделям тук. Нуждаем се от нашите фенове. Ние сме способни да спечелим тази Шампионска лига, но трябва да се подобрим, да възстановим играчите и всички да играят на най-високото си ниво.

🚨 Hansi Flick on his renewal: "I think it's not the right time. We have a very important match. Everyone knows that I'm very happy here, but I have to talk to my family. There will be time to talk, it's not the moment now"." pic.twitter.com/0CYm40WMNi — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 17, 2026

Ламин Ямал е готов. Той може да направи разликата. Шампионската лига е най-доброто състезание в света и всеки игра да играе в него”, започна наставникът на Барса.

Флик коментира и бъдещето си в клуба и изглеждащия все по-логичен негов нов договор: “Мисля, че не е моментът да говорим, утре има важен мач за клуба и за бъдещето. Ясно е, че обичам да работя тук, но също така обичам да бъда независим, имам голямо семейство тук и много подкрепа. Но това е футбол и се опитвам да дам най-доброто на отбора... ще видим. Има време. Не мисля да ходя другаде. Това ще бъде последната ми работа и това ме радва".

🚨 Hansi Flick on whether Lamine Yamal is ready:



"Lamine is a player who can make a difference. Yesterday he trained fantastically."



"The Champions League is the best competition in the world and everyone wants to play it. It's an extra motivation for every player." pic.twitter.com/tXQYkJjDMJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 17, 2026

“Лапорта дойде на тренировката ни днес? Мисля, че е важно да имаме структура, защото това дава стабилност. Всички са доволни, че дойде, и ни пожела късмет за утрешния мач”, добави той.

“Олмо като фалшива деветка? Вариант е, обмислихме го. Това е мач, който ни мотивира. Имаме нужда от Феран и Леви в най-добрата им форма, за да постигнем целите си. Евентуални дузпи? Ако има такива, няма да ги гледам. И това работи. При мен работи. Ще видя повторението. Гледам го. Но аз съм такъв, не искам да ги гледам на живо.

🚨 Hansi Flick. "Renewal? It's clear that I love working here. The most important thing, what I feel, is that I have a great family. Here I have the support of Barcelona, but this is football." pic.twitter.com/V1IOBgewmJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 17, 2026

Реал Мадрид? Те играха много добре. Познавам Пеп добре, резултатът е тежък. Всичко е възможно в този свят. Ще го гледам от дивана и ще се наслаждавам”, каза още Флик.

