Флик: Искам Барселона да е последната ми работа, но сега не е моментът да говорим за нов договор

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешния реванш с Нюкасъл в Шампионската лига. Първата среща в Англия завърши 1:1. Разбира се, треньорът бе запитан и за други теми като изминалите президентски избори в Барселона, както и евентуалния му нов догвор.
„Очаквам различен мач. Те могат да пресират високо и се защитават добре. Ще бъде труден двубой, казах го на играчите. Трябва да изиграем перфектен мач и ще се опитаме да го направим. Те имат голяма интензивност на своя стадион. Там се защитавахме добре, но ни липсваше ритъм в атака. Сега сме у дома и ще бъде различно. Ще променим някои неща, които не искам да споделям тук. Нуждаем се от нашите фенове. Ние сме способни да спечелим тази Шампионска лига, но трябва да се подобрим, да възстановим играчите и всички да играят на най-високото си ниво.
Ламин Ямал е готов. Той може да направи разликата. Шампионската лига е най-доброто състезание в света и всеки игра да играе в него”, започна наставникът на Барса.
Флик коментира и бъдещето си в клуба и изглеждащия все по-логичен негов нов договор: “Мисля, че не е моментът да говорим, утре има важен мач за клуба и за бъдещето. Ясно е, че обичам да работя тук, но също така обичам да бъда независим, имам голямо семейство тук и много подкрепа. Но това е футбол и се опитвам да дам най-доброто на отбора... ще видим. Има време. Не мисля да ходя другаде. Това ще бъде последната ми работа и това ме радва".
“Лапорта дойде на тренировката ни днес? Мисля, че е важно да имаме структура, защото това дава стабилност. Всички са доволни, че дойде, и ни пожела късмет за утрешния мач”, добави той.
“Олмо като фалшива деветка? Вариант е, обмислихме го. Това е мач, който ни мотивира. Имаме нужда от Феран и Леви в най-добрата им форма, за да постигнем целите си. Евентуални дузпи? Ако има такива, няма да ги гледам. И това работи. При мен работи. Ще видя повторението. Гледам го. Но аз съм такъв, не искам да ги гледам на живо.
Реал Мадрид? Те играха много добре. Познавам Пеп добре, резултатът е тежък. Всичко е възможно в този свят. Ще го гледам от дивана и ще се наслаждавам”, каза още Флик.
