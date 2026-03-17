Еди Хау: Сандро Тонали е отдаден на отбора

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че Сандро Тонали е напълно отдаден на отбора и той предпочита да се довери на това, което вижда, отколкото да се вслушва в коментарите. Мениджърът на италианеца направи противоречиво изказване в последните дни, че халфът ползва “свраките” като стъпало за преминаването си в по-голям отбор. Утре англичаните излизат в реванша от 1/8-финалите в Шампионската лига срещу Барселона, след като стигнаха до равенство 1:1 преди седмица на “Сейнт Джеймсис Парк”.

“В момента човекът, който има най-голямо значение, е Сандро, така че предпочитам да се доверя на него. А всичко, което виждам от него, е човек, който е напълно отдаден, напълно безкористно отдаден на отбора и много важна част от него. Той е тук за отбора. Имаше този труден момент в началото, когато пристигна (наказанието за залагания), но той показа истински характер и преодоля тази трудност. Забравете целия шум около него. Той е напълно отдаден. Беше болен в последните няколко дни, но преди това правеше всичко възможно да подобрим формата си. Днес Сандро ще тренира и ще можем да видим в какво състояние е, след което ще вземем решение.

За съжаление Луис Майли остана у дома. Най-вероятно ще можем да разчитаме на него едва след паузата за националните отбори. Възстановяването му отнема малко повече време, отколкото се надявахме. Антъни Гордън е с нас и съм сигурен, че е един от тези, които искат да играят със сигурност. Ще ми бъде трудно да избера титулярните 11, ще има някои разочаровани футболисти. Джо Уилок пътува с нас и стискаме палци да е на разположение,” заяви Еди Хау.

Снимки: Gettyimages