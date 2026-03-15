Байерн остана без вратари след контузия на Улрайх

След Мануел Нойер и Йонас Урбиг, и третият вратар на Байерн (Мюнхен) Свен Улрайх на свой ред се контузи, обявиха от германския клуб в комюнике.

Улрайх игра в Леверкузен в мача срещу Байер за първи път от 21 септември 2024 г. Той направи много силен мач, като помогна на Байерн да спечели точка (1:1), въпреки че тимът остана с девет човека в края. Вратарят е почувствал болка в края на мача, а прегледите са показали "скъсване на фибри на аддукторите на дясното бедро". Така той ще почива принудително, без да се знае за какъв срок.

ℹ️ Sven Ulreich sidelined for the time being.



Ulreich suffered a muscle tear in his right adductor during the Bundesliga away match on Saturday against Bayer 04 Leverkusen.



— FC Bayern (@FCBayernEN) March 15, 2026

По този начин черната серия за вратарите на Байерн продължава, след като Нойер се завърна в игра преди седмица срещу Борусия (Мьонхенгладбах) след травма на левия прасец, получена на 21 февруари срещу Айнтрахт (Франкфурт), но той отстъпи мястото си на Урбиг на полувреме, след като травмата отново се обади. Младият страж пък получи комоцио във вторник след сблъсък с нападателя на Аталанта Никола Кръстович по време на спечеления първи осминафинал в Шампионската лига с 6:1. Преди гостуването на Леверкузен треньорът Венсан Компани разкри, че Нойер ще се завърне след паузата за националните отбори в края на месец март, а за Урбиг "се говори с лекарите кога отново може да тренира".

Jonas Urbig will be assessed shortly before the game against Atalanta to see whether he's fit enough to play following his concussion. But with a comfortable 6-1 lead, the club is not expected to take any risks with him. If Urbig is unavailable, Leonard Prescott will make his… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 15, 2026

Решенията са малко пред наставника преди реванша с Аталанта, като той може да избира между 19-годишния Яник Бертъл, който е втори вратар на дубъла на баварците, който играе в четвърта дивизия, и 16-годишния Леонард Прескот, който е първи вратар на тима до 19 години. Шестият страж на Байерн - 19-годишният Леон Кланац, също е контузен и не е играл от началото на декември.

Снимки: Gettyimages