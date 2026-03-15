Байерн остана без вратари след контузия на Улрайх

  • 15 март 2026 | 17:20
След Мануел Нойер и Йонас Урбиг, и третият вратар на Байерн (Мюнхен) Свен Улрайх на свой ред се контузи, обявиха от германския клуб в комюнике.

Улрайх игра в Леверкузен в мача срещу Байер за първи път от 21 септември 2024 г. Той направи много силен мач, като помогна на Байерн да спечели точка (1:1), въпреки че тимът остана с девет човека в края. Вратарят е почувствал болка в края на мача, а прегледите са показали "скъсване на фибри на аддукторите на дясното бедро". Така той ще почива принудително, без да се знае за какъв срок.

По този начин черната серия за вратарите на Байерн продължава, след като Нойер се завърна в игра преди седмица срещу Борусия (Мьонхенгладбах) след травма на левия прасец, получена на 21 февруари срещу Айнтрахт (Франкфурт), но той отстъпи мястото си на Урбиг на полувреме, след като травмата отново се обади. Младият страж пък получи комоцио във вторник след сблъсък с нападателя на Аталанта Никола Кръстович по време на спечеления първи осминафинал в Шампионската лига с 6:1. Преди гостуването на Леверкузен треньорът Венсан Компани разкри, че Нойер ще се завърне след паузата за националните отбори в края на месец март, а за Урбиг "се говори с лекарите кога отново може да тренира".

Решенията са малко пред наставника преди реванша с Аталанта, като той може да избира между 19-годишния Яник Бертъл, който е втори вратар на дубъла на баварците, който играе в четвърта дивизия, и 16-годишния Леонард Прескот, който е първи вратар на тима до 19 години. Шестият страж на Байерн - 19-годишният Леон Кланац, също е контузен и не е играл от началото на декември.

Снимки: Gettyimages

Кайзерслаутерн спечели без Атанас Чернев

Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

