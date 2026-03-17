  Алонсо: Формула 1 стана световен шампионат на батериите

Алонсо: Формула 1 стана световен шампионат на батериите

  • 17 март 2026 | 11:45
Астън Мартин е тимът, който започна сезон 2026 във Формула 1 с най-много технически проблеми и Фернандо Алонсо и Ланс Строл са далеч от челото на колоната. Проблемите със задвижващата система на Хонда и сериозните вибрации, които идват от нея и повреждат батериите на борда на болидите често означават, че Алонсо и Строл записват само отделни серии от обиколки в рамките на едно състезание и достигането на финала се смята за успех на тима.

А сега двукратният световен шампион Алонсо също влезе в лагера на тези, които критикуват новите правила, като испанецът атакува зависимостта на новите коли от мощността, която идва от електрическия елемент на задвижващата система. Работата с батериите, тяхното зареждане и оптималното използване на заряда им е една от многото задачи, с които трябва са се справят пилотите в хода на състезанията.

Формула 1 губи 200 милиона долара от двата отменени старта

„Стартовете са забавни – обясни Алонсо. – Също като в Австралия, и в Китай нашата кола стартира добре. Истина е, че в първата обиколка всички имаме еднакъв заряд на батериите, които са напълно заредени.

„След това обаче навлизаме в този световен шампионат на батериите и в него ние не сме толкова добри, колкото другите.“

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Синер поздрави Кими Антонели за историческата му победа

  • 16 март 2026 | 20:37
Над 100 участници в първия кръг от шампионата по мотокрос край Поморие

  • 16 март 2026 | 16:18
Мотокрос от националния календар събира състезатели край Елхово на 28 и 29 март

  • 16 март 2026 | 13:39
Никола Цолов поздрави Антонели за първата му победа

  • 15 март 2026 | 18:33
В Ред Бул не са оправили стартовете си, но имат по-големи проблеми

  • 15 март 2026 | 18:25
Рали звездите поздравиха Кацута за първата му победа

  • 15 март 2026 | 17:41
Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 07:26
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

  • 17 март 2026 | 07:11
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
