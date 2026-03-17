Алонсо: Формула 1 стана световен шампионат на батериите

Астън Мартин е тимът, който започна сезон 2026 във Формула 1 с най-много технически проблеми и Фернандо Алонсо и Ланс Строл са далеч от челото на колоната. Проблемите със задвижващата система на Хонда и сериозните вибрации, които идват от нея и повреждат батериите на борда на болидите често означават, че Алонсо и Строл записват само отделни серии от обиколки в рамките на едно състезание и достигането на финала се смята за успех на тима.

А сега двукратният световен шампион Алонсо също влезе в лагера на тези, които критикуват новите правила, като испанецът атакува зависимостта на новите коли от мощността, която идва от електрическия елемент на задвижващата система. Работата с батериите, тяхното зареждане и оптималното използване на заряда им е една от многото задачи, с които трябва са се справят пилотите в хода на състезанията.

„Стартовете са забавни – обясни Алонсо. – Също като в Австралия, и в Китай нашата кола стартира добре. Истина е, че в първата обиколка всички имаме еднакъв заряд на батериите, които са напълно заредени.

„След това обаче навлизаме в този световен шампионат на батериите и в него ние не сме толкова добри, колкото другите.“

