Формула 1 губи 200 милиона долара от двата отменени старта

ФИА и Формула 1 отмениха двата състезателни уикенда, планирани за април – надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да са на 12 и 19 април. Причината е войната в Близкия изток между САЩ и Израел срещу Иран и нападенията, които извършва Иран срещу почти всички свои съседи.

Според информация на Guggenhein Partners, отмяната на тези два кръга ще струва около 200 милиона долара на Формула 1. Основната част от загубите идва от това, че Бахрейн и Саудитска Арабия няма да си платят таксите за участие в календара – съответно 52 милиона от Бахрейн и 55 милиона от Саудитска Арабия.

Също така, загуби ще има и от неизлъчените по телевизията състезания, за които са платени правата, както и от провалените ангажименти към спонсорите на шампионата.

Някои анализатори са на мнение, че задълбочаването на конфликта в Близкия изток ще се отрази негативно и на част от отборите във Формула 1, тъй като почти всички имат сериозни спонсори от тази част на света и най-вероятно ще получат по-малко пари от тях заради отмяна на различни ангажименти.

Снимки: Gettyimages