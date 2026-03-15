Треньорът на Монтана: Всички се чудим защо не можем да отбележим

Временният наставник на Монтана Дилян Иванов даде мнението си след поражението с 0:1 срещу Черно море във Варна. Специалистът призна, че проблемът пред отбора от "Огоста" е неточността пред гола.

"Стара наша слабост е да не успеем да отбележим гол. Иначе момчетата се раздадоха - това, което искахме от тях през седмицата, го дадоха на 100%. Едно голямо "благодаря" за тях. През седмицата имаше настроение на тренировките, пътуване, лагер направихме във Варна, обаче това е проблем, всички тука се чудим защо така и не можем да отбележим гол, днес и греда имахме. Пак един гол и три точки губим. Дали Атанас Атанасов ще е новият треньор? Трябва да питате ръководството, аз не зная", сподели Дилян Иванов.

Снимки: Startphoto