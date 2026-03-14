Футболистите на Монтана заминаха тази сутрин за Варна и по-късно ще направят една тренировка. От групата за предстоящата среща с Черно море отпаднаха защитниците Соломон Джеймс и Давид Кармона и нападателите Владислав Цеков, Витиньо и Умаро Балде, като от тях само юношата на монтанци е контузен.

Групата на Монтана за мача с Черно море (Варна):



Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;



Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачеампонг, Ивайло Марков, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;



Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Ибрахима Мухаммад, Петър Андреев.