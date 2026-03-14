Групата на Монтана за мача с Черно море

  • 14 март 2026 | 09:44
  • 450
  • 0
Групата на Монтана за мача с Черно море

Футболистите на Монтана заминаха тази сутрин за Варна и по-късно ще направят една тренировка. От групата за предстоящата среща с Черно море отпаднаха защитниците Соломон Джеймс и Давид Кармона и нападателите Владислав Цеков, Витиньо и Умаро Балде, като от тях само юношата на монтанци е контузен.

Групата на Монтана за мача с Черно море (Варна):

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачеампонг, Ивайло Марков, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Ибрахима Мухаммад, Петър Андреев.

Още от БГ Футбол

Петко Христов игра малко при загуба на Специя

Петко Христов игра малко при загуба на Специя

  • 14 март 2026 | 00:18
  • 1140
  • 2
Отборът на Гицов почти отказа Фенербахче от титлата

Отборът на Гицов почти отказа Фенербахче от титлата

  • 13 март 2026 | 23:16
  • 12280
  • 1
Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

  • 13 март 2026 | 22:54
  • 901
  • 0
Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

  • 13 март 2026 | 21:55
  • 18182
  • 2
Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

  • 13 март 2026 | 21:19
  • 1247
  • 0
Петков: Никой не благодари на Достанич, че спаси Локомотив

Петков: Никой не благодари на Достанич, че спаси Локомотив

  • 13 март 2026 | 21:16
  • 3054
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 6598
  • 58
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 3001
  • 2
Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

  • 14 март 2026 | 07:47
  • 7709
  • 11
Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

  • 14 март 2026 | 07:30
  • 3269
  • 5
Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

  • 14 март 2026 | 07:45
  • 1689
  • 4
България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 07:15
  • 2606
  • 2