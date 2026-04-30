Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Плейофите от четвъртфиналната фаза в Sesame НБЛ продължават с първите две срещи в още два сблъсъка. В 19:00 ч. защитаващият титлата си от последните две години и първи от редовния сезон Рилски спортист приема в "Арена СамЕлион" осмия Берое Стара Загора.

В 19:15 ч. започва и мач №1 в серията между Локомотив Пловдив и Ботев Враца. Двубоят е в зала "Сила" в Пловдив.

Плейофите започнаха в сряда със срещите Балкан - Миньор 2015 и Черно море Тича - Спартак Плевен. И в двата двубоя домакините постигнаха категорични победи.