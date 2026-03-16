Треньорът на Бодьо/Глимт предупреди Спортинг: Не се страхуваме от нищо

Бодьо/Глимт пристига на Жозе "Алваладе" с преднина от три гола след победата с 3:0 в Норвегия, а наставникът Киетил Кнутсен гарантира, че отборът му е подготвен за реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига въпреки класата на Спортинг (Лисабон).

„Вярвам на моя отбор и смятам, че играчите ми са готови да владеят топката и да атакуват. Ще дадем всичко от себе си, за да постигнем възможно най-добрия резултат. Сигурен съм, че Спортинг ще пресира и ще има своите възможности, но ние сме подготвени за това. Знам, че играчите на Спортинг ще оставят друго впечатление. В първия мач те се защитаваха много, също и заради нашия натиск, и знам, че сега във втория мач ще покажат друго лице. Важно е да издържим в защита. Ще бъде интересен мач“, започна треньорът на пресконференция, който отказва да се успокоява от преднината, донесена от Бодьо: „Не бива да мислим за преднината. Трябва да гледаме към следващия мач и как ще се представим. Живеем в настоящето, а не в миналото.“

„Това е нов мач. Вярвам, че Спортинг ще бъде агресивен и ще даде всичко от себе си. Те са офанзивен отбор, който ще атакува с висока интензивност. Трябва да сме подготвени за това. Но и ние ще тичаме и ще бъдем интензивни. Ние сме физически силен отбор и във всеки мач тичаме повече от противниците. Ще трябва да се защитаваме, но ще имаме пространства за атака и трябва да ги използваме“, добави той, преди да отличи един елемент от отбора на „лъвовете“: „Мортен Юлманд е ключовият играч на този отбор.“ „Не се страхуваме от нищо. Знаем как Спортинг ще започне мача и че ще бъде различен двубой. В това състезание трябва да сме подготвени за всичко и ние сме готови за утрешния мач. Имаме все повече опит и това ще бъде важно утре“, заключи той.

Също така Сондре Фет, който откри резултата в първия мач, говори на пресконференция и призна какво очаква от Спортинг. „Мисля, че те ще излязат на терена с много енергия и ще се опитат да ни пресират силно. И съм сигурен, че ще бъдем готови да им се противопоставим. Отборът е обединен и когато сме задружни, сме много силни“, заяви халфът. „Ще бъде фантастично предизвикателство за нас да видим на какво ниво сме по отношение на представянето. Затова, разбира се, веднага щом започнем да мислим за резултатите и да играем дефанзивно, преставайки да бъдем себе си, този мач може да остане отворен“, продължи той, като похвали и Тринкао: „Той е отличен играч.“

Снимки: Imago