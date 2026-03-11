Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бодьо/Глимт
  3. Лорд Бендтнер: Бодьо? Адски студено е и съблекалнята е нелепа

Лорд Бендтнер: Бодьо? Адски студено е и съблекалнята е нелепа

  • 11 март 2026 | 18:50
  • 436
  • 0
Лорд Бендтнер: Бодьо? Адски студено е и съблекалнята е нелепа

Бившият национал на Дания Никлас Бендтнер не пази добри спомени от стадиона на Бодьо/Глимт „Аспмира“, където тази вечер норвежкият тим ще посрещне Спортинг (Лисабон) в първо осминафинал от Шампионската лига. Някогашният нападател на Арсенал и Ювентус, който е посещавал стадиона, докато е играл за Розенборг между 2017 и 2019 г., отправи остри критики към условията там.

В участие в подкаста Stolpe Ind Бендтнер описа преживяването си по категоричен начин: „Адски студено е. Досадно е. Сиво е. Тъмно е“.

Критиките не се ограничиха само до атмосферата, а включиха и върху съоръженията. „Съблекалнята е нелепа“, добави той.

„Изведнъж играчи, които печелят между 250 000 и 700 000 евро на седмица, се озовават там, седнали и гледащи се един друг, докато си мислят: „Надявам се да имаш добър ден, защото аз нямам. Изобщо не съм за това.“

Стадион „Аспмира“ е с изкуствена трева и капацитет от 8270 зрители.

Припомняме, че норвежкият отбор достигна осминафиналите след четири поредни победи над Манчестър Сити (3:1), Атлетико Мадрид (1:2) и Интер (3:1 и 1:2), след като след шестия кръг в основната фаза имаше 99,7% вероятност да бъде елиминиран. През миналия сезон Бодьо/Глимт вече беше влязъл в историята, като стана първият отбор от своята страна, достигнал полуфиналите на Лига Европа. Клубът вече строи нов стадион.

