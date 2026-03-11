Тринкао: Искаме да продължим да пишем история

Нападателят на Спортинг (Лисабон) Тринкао очаква трудно гостуване срещу Бодьо/Глимт в осминафиналите на Шампионската лига. Първият мач на отборите в този етап ще се проведе днес на стадион „Аспмира“ в Норвегия. Началният час е 22:00.

„Знаем, че ще бъде труден мач, че условията тук са малко по-различни от тези, с които сме свикнали. Но тренировките са точно това, от което се нуждаем – те ще ни позволят да свикнем с терена и времето. И след това всичко се свежда до това да продължим да пишем история. Искаме да печелим, искаме да създадем история“, сподели Тринкао.

Играчът оцени и шансовете на Спортинг за победа в мача: „Бих казал, че шансовете са 50 на 50, но ще отбележа същото за всеки противник, защото всичко е възможно в Шампионската лига. Всички отбори са силни, всеки детайл е от значение. Най-добре подготвеният отбор печели“.

Реваншът между Спортинг и Бодьо/Глимт ще се проведе в Лисабон на 17 март.

Снимки: Imago