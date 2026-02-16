Скотланд Ярд обясни какво се случва с арестуваната звезда на Локо (Сф)

Футболистът на Локомотив (София) Джордан Айб ще бъде съден за нанасяне на телесна повреда през декември 2025 г., съобщава PA, позовавайки се на британската полиция.
Според Скотланд Ярд, 30-годишният англичанин е обвинен във връзка с нападението от 14 декември.
Дясното крило, жител на Чизълхърст, югоизточен Лондон, е арестуван на летището на 30 януари и е задържан. Той е освободен под гаранция и ще се яви в съда на Кройдън на 6 март.
Бившият английски национал до 21 години в момента играе за Локомотив София в българската Първа лига.
Айб е бивш играч на Ливърпул, където изигра 58 мача, след като се присъедини през 2012 г., а след това игра за Дарби, Бирмингам и Борнемут. Той записа 92 участия за Борнемут между 2016 и 2020 г.
Халфът прекара последните две години, играейки футбол извън професионалните лиги, преди да се премести в българската столица през ноември 2025 г.