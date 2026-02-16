Популярни
Скотланд Ярд обясни какво се случва с арестуваната звезда на Локо (Сф)

  • 16 фев 2026 | 11:48
  • 958
  • 4
Футболистът на Локомотив (София) Джордан Айб ще бъде съден за нанасяне на телесна повреда през декември 2025 г., съобщава PA, позовавайки се на британската полиция.

Според Скотланд Ярд, 30-годишният англичанин е обвинен във връзка с нападението от 14 декември.

Дясното крило, жител на Чизълхърст, югоизточен Лондон, е арестуван на летището на 30 януари и е задържан. Той е освободен под гаранция и ще се яви в съда на Кройдън на 6 март.

Бившият английски национал до 21 години в момента играе за Локомотив София в българската Първа лига.

Айб е бивш играч на Ливърпул, където изигра 58 мача, след като се присъедини през 2012 г., а след това игра за Дарби, Бирмингам и Борнемут. Той записа 92 участия за Борнемут между 2016 и 2020 г.

Халфът прекара последните две години, играейки футбол извън професионалните лиги, преди да се премести в българската столица през ноември 2025 г.

