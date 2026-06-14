Бивш играч и треньор на Литекс взима 500 000 евро след решение на съда

Бившият полузащитник и наставник на Литекс Лауренциу Регекампф спечели делото срещу тунизийския Есперанс, съобщават колегите от GSP. Румънският специалист беше уволнен от клуба от Северна Африка през пролетта на 2025 г., след което заведе дело за обезщетение.

Според решението на Спортния арбитражен съд бившият футболист, който стана шампион на България с "оранжевите" през 1999-а, трябва да получи половин милиона евро от тунизийците. Понастоящем Регекампф е начело на суданския Ал-Хилал Омдурман, който се състезава в първенството на Руанда.

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