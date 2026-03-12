Национал се завръща за Славия, "белите" без двама срещу Локомотив (София)

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за дербито с Локомотив (София). След дълго лечение на контузия в нея се завърна Кристиян Стоянов.

Отпадна обаче левият краен защитник Жордан Варела. Французинът е с лек проблем в левия бедрен мускул, който трябва да отшуми за домакинството на Ботев (Пловдив) в следващия кръг. Очаква се за този двубой напълно готов за игра да бъде и халфът Мохамед Досо.

Мачът на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда" от 26-ия кръг на efbet Лига е в петък, 13 март, от 19:00 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Лазар Марин, Дейвид Малембана, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Емилиян Гогев