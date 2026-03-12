Популярни
  Славия
  2. Славия
  Национал се завръща за Славия, "белите" без двама срещу Локомотив (София)

Национал се завръща за Славия, "белите" без двама срещу Локомотив (София)

  • 12 март 2026 | 18:50
  • 559
  • 0
Национал се завръща за Славия, "белите" без двама срещу Локомотив (София)

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за дербито с Локомотив (София). След дълго лечение на контузия в нея се завърна Кристиян Стоянов.

Отпадна обаче левият краен защитник Жордан Варела. Французинът е с лек проблем в левия бедрен мускул, който трябва да отшуми за домакинството на Ботев (Пловдив) в следващия кръг. Очаква се за този двубой напълно готов за игра да бъде и халфът Мохамед Досо.

Кристиян Стоянов на линия за Славия в "Надежда"
Кристиян Стоянов на линия за Славия в "Надежда"

Мачът на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда" от 26-ия кръг на efbet Лига е в петък, 13 март, от 19:00 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Лазар Марин, Дейвид Малембана, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Емилиян Гогев

