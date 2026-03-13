Двама се завръщат за Локо (Пд) срещу Септември

Ефе Али и Александър Александров се завръщат в групата на Локомотив (Пловдив) за домакинството на Септември. Двамата лекуваха травми, но вече са на разположение на старши треньора Душан Косич за двубоя, който е днес от 16:45 часа на "Лаута".

Наставникът на "черно-белите" обаче няма да може да разчита на контузения Каталин Иту, както и на Миха Търдан, който е с вирусно заболяване. Аут от сметките на Косич все още продължават да бъдат Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил и Енцо Еспиноса.

Групата на Локо (Пловдив): Боян Милосавлевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвизджон Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Александър Александров, Жулиен Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Зварц.