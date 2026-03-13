Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Двама се завръщат за Локо (Пд) срещу Септември

Двама се завръщат за Локо (Пд) срещу Септември

  • 13 март 2026 | 12:33
  • 196
  • 0
Двама се завръщат за Локо (Пд) срещу Септември

Ефе Али и Александър Александров се завръщат в групата на Локомотив (Пловдив) за домакинството на Септември. Двамата лекуваха травми, но вече са на разположение на старши треньора Душан Косич за двубоя, който е днес от 16:45 часа на "Лаута". 

Наставникът на "черно-белите" обаче няма да може да разчита на контузения Каталин Иту, както и на Миха Търдан, който е с вирусно заболяване. Аут от сметките на Косич все още продължават да бъдат Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил и Енцо Еспиноса

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Групата на Локо (Пловдив): Боян Милосавлевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвизджон Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Александър Александров, Жулиен Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Зварц.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Балтанов: Ще направим всичко възможно да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне

Балтанов: Ще направим всичко възможно да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне

  • 13 март 2026 | 10:56
  • 379
  • 1
Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец

Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец

  • 13 март 2026 | 10:12
  • 1430
  • 13
БФС подкрепя благородна кампания

БФС подкрепя благородна кампания

  • 13 март 2026 | 09:57
  • 496
  • 0
БФС поздрави Стефан Грозданов

БФС поздрави Стефан Грозданов

  • 13 март 2026 | 09:54
  • 436
  • 0
Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

  • 13 март 2026 | 09:50
  • 451
  • 0
Босът на Фратрия: Българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим

Босът на Фратрия: Българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим

  • 13 март 2026 | 09:39
  • 1232
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 7375
  • 41
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 18838
  • 64
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 7286
  • 0
Реал Мадрид трябва отново да бъде велик отбор, амбициран е Арбелоа

Реал Мадрид трябва отново да бъде велик отбор, амбициран е Арбелоа

  • 13 март 2026 | 12:43
  • 758
  • 0
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 9153
  • 6
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 4537
  • 7