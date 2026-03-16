Ивайло Станчев: Бихме убедително преди тежката битка в Шумен

Черноморец (Балчик) надигра гостуващия му Доростол (Силистра) с 4:0. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Ивайло Станчев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Беше важно да се завърнем на победния път и го направихме убедително. Въпреки липсата на някои основни играчи, смятам че се справихме добре. След три дни ни очаква отложения мач в Шумен. Домакините са сериозен отбор с добра сплав между опит и качество, а това че вчера са затруднили по подобен начин действащия шампион на неговия терен говори само по себе си. Трябва да отидем максимално амбицирани, бързо да се нагодим на изкуствения терен и да спечелим двубоя. Имаме потенциала да го направим“.