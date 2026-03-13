Ивайло Станчев: Да се завърнем към победите

Утре, Черноморец (Балчик) приема Доростол (Силистра). Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Важно е да се върнем на победния път след равенството в Разград, за да продължим да гоним целите си. Играем пред нашата публика и ще се опитаме да им подарим едно добро представяне и победа. Предстои ни тежък период с мачове през три дни, така че трябва да сме много внимателни и да подхождаме с пределна концентрация към всеки един двубой“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.