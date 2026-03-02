"Финалисима" се отлага

Дългоочакваният сблъсък между европейския шампион Испания и носителят на Копа Америка Аржентина, известен като "Финалисима", на практика се отлага. Това обяви "Екип", позовавайки се на съобщението от Катарската футболна федерация от вчера, гласящо, че всички турнири и събития, планирани да се проведат на територията на страната, се отлагат за неопределено време. Причината за това е усложнената обстановка в Близкия Изток и конкретно ракетните атаки, предприети от Иран срещу американски бази в Катар в отговор на съвместната операция на САЩ и Израел.

Двубоят между Испания и Аржентина трябваше да се проведе в Доха на 27 март, като всички билети за двубоя на "Лусаил" бяха продадени. ФИФА и КОНМЕБОЛ все още не ся обявили официално, че сблъсък няма да се проведе по план, но най-вероятно това ще се случи в следващите дни.

Срещата бе насрочена за този период, защото тогава ФИФА има прозорец за мачове на националните отбори.

Prévue le 27 mars à Doha, la Finalissima opposant l'Espagne et l'Argentine, vainqueurs respectivement de l'Euro et de la Copa America, est suspendue en raison de la situation au Moyen-Orient, le Qatar étant visé par des tirs de missiles de représailles. https://t.co/qfcs3ZIBML pic.twitter.com/REMAi5H5Xw — L'Équipe (@lequipe) March 2, 2026