  Испания
  2. Испания
  "Финалисима" се отлага

"Финалисима" се отлага

  2 март 2026 | 13:19
"Финалисима" се отлага

Дългоочакваният сблъсък между европейския шампион Испания и носителят на Копа Америка Аржентина, известен като "Финалисима", на практика се отлага. Това обяви "Екип", позовавайки се на съобщението от Катарската футболна федерация от вчера, гласящо, че всички турнири и събития, планирани да се проведат на територията на страната, се отлагат за неопределено време. Причината за това е усложнената обстановка в Близкия Изток и конкретно ракетните атаки, предприети от Иран срещу американски бази в Катар в отговор на съвместната операция на САЩ и Израел.

Двубоят между Испания и Аржентина трябваше да се проведе в Доха на 27 март, като всички билети за двубоя на "Лусаил" бяха продадени. ФИФА и КОНМЕБОЛ все още не ся обявили официално, че сблъсък няма да се проведе по план, но най-вероятно това ще се случи в следващите дни.

Срещата бе насрочена за този период, защото тогава ФИФА има прозорец за мачове на националните отбори.

