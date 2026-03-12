“Бернабеу” най-вероятно ще приеме сблъсъка за “Финалисима”

Стадионът на Реал Мадрид “Бернабеу” почти сигурно ще приеме сблъсъка между европейския шампион Испания и южноамериканския първенец Аржентина за трофея “Финалисима”, съобщава Cadena COPE.

Както е известно, първоначално мачът беше насрочен на 27 март на “Лусаил” в Катар, където се изигра и финала на Мондиал 2022. Заради военния конфликт в Близкия изток обаче в началото на месеца беше взето решение, че двубоят ще се проведе на същата дата, но в друга страна. Впоследствие на няколко пъти беше отлагано избирането на нов стадион, като през последните новини се изредиха най-различни варианти като “Луж” в Лисабон, “Уембли” в Лондон, “Олимпико” в Рим и “Сан Сиро” в Милано.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Finalissima will be played at the Bernabeu on 27th March.



— @AranchaMOBILE pic.twitter.com/9OBxwIwSu5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026

Сега обаче изглежда, че все пак битката за трофея ще се проведе в Мадрид, като остава само уточняването на някои детайли. От Аржентина отначало са били против това мачът да бъде на испански стадион, но редица от големите стадиони в Европа вече били заети заради международни мачове около избраната дата. Така за първи път от март 2024 г. насам Испания ще играе на “Бернабеу”, където за последно направи зрелищно реми 3:3 в контрола с Бразилия.

