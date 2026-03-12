Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. “Бернабеу” най-вероятно ще приеме сблъсъка за “Финалисима”

  • 12 март 2026 | 14:48
  • 1051
  • 1
Стадионът на Реал Мадрид “Бернабеу” почти сигурно ще приеме сблъсъка между европейския шампион Испания и южноамериканския първенец Аржентина за трофея “Финалисима”, съобщава Cadena COPE.

Както е известно, първоначално мачът беше насрочен на 27 март на “Лусаил” в Катар, където се изигра и финала на Мондиал 2022. Заради военния конфликт в Близкия изток обаче в началото на месеца беше взето решение, че двубоят ще се проведе на същата дата, но в друга страна. Впоследствие на няколко пъти беше отлагано избирането на нов стадион, като през последните новини се изредиха най-различни варианти като “Луж” в Лисабон, “Уембли” в Лондон, “Олимпико” в Рим и “Сан Сиро” в Милано.

Сега обаче изглежда, че все пак битката за трофея ще се проведе в Мадрид, като остава само уточняването на някои детайли. От Аржентина отначало са били против това мачът да бъде на испански стадион, но редица от големите стадиони в Европа вече били заети заради международни мачове около избраната дата. Така за първи път от март 2024 г. насам Испания ще играе на “Бернабеу”, където за последно направи зрелищно реми 3:3 в контрола с Бразилия.

Снимки: Imago

