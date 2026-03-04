Утре решават къде да се изиграе дългоочакваният сблъсък между Испания и Аржентина

УЕФА и КОНМЕБОЛ ще вземат окончателно решение къде ще се проведе "Финалисима" в следващите 48 часа. Дългоочакваният сблъсък между европейския шампион Испания и носителят на Копа Америка Аржентина трябваше да се проведе на 27 март в Доха като всичките 88 000 билета вече бяха продадени. Усложнената обстановка в Близкия Изток, както и конкретно в Катар, обаче накараха местната федерация да обяви, че турнири и събития, планирани да се проведат на територията на страната, се отлагат за неопределено време. Така УЕФА и КОНМЕБОЛ трябваше да решат или да отложат срещата, или да я преместят на друго място. Според "Ас" мачът със сигурност ще се проведе, и то на вече определената дата, но въпросът е къде. Още утре ще се разглеждат потенциалните кандидат-домакини.

Испанското издание твърди, че двубоят ще бъде преместен в Европа, въпреки че по-рано като варианти се споменаваха и Маями, Ню Йорк и Рабат. Испания е готова да приеме срещата, но това би дало домакинско предимство на "Ла Роха", така че този вариант едва ли ще се приеме.

Различните издания в Европа споменават Лондон, Париж, Милано, Рим и Лисабон като потенциални домакини, но предстои да видим какво решение ще вземат организаторите. Трябва да се има предвид, че в този период има и контроли на националните отбори, които правят някои големи стадиони неизползваеми. Например Англия играе с Уругвай на "Уембли" на 27 март, така че ако домакинството бъде дадено на английската столица, то стадионът трябва да бъде различен.

