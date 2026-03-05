Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Отложиха решението за домакинството на "Финалисима"

Отложиха решението за домакинството на "Финалисима"

  • 5 март 2026 | 17:20
  • 577
  • 1
Отложиха решението за домакинството на "Финалисима"

Решението къде и кога ще се проведе мачът "Финалисима" ще бъде взето най-рано в края на следващата седмица, съобщи УЕФА в четвъртък.

Двубоят, който противопоставя европейския шампион Испания на южноамериканския първенец Аржентина, трябваше да се проведе в столицата на Катар - Доха, на 27 март, но заради войната в Близкия изток това към момента изглежда трудно осъществимо.

Катарската футболна федерация се надява, че мачът ще може да се проведе на територията на страната, тъй като в неговото провеждане са направени огромни инвестиции. Промяна на локацията трябва да бъде одобрена от УЕФА, КОНМЕБОЛ, националните федерации на двете страни и ФИФА.

"Дискусиите около мача продължават. Местните организатори положиха изключителни усилия, за да проведат успешно този мач. Финално решение за него се очаква през следващата седмица. Към момента не сме обсъждали алтернативна локация", заявиха от УЕФА за Ройтерс.

Ако срещата не може да се проведе в Катар, най-вероятните нови домакини са Лондон, Милано и Рим. На 27 март на "Уембли" Англия играе с Уругвай, така че националният стадион на Англия отпада от уравнението, но в столицата има и други съоръжения, които са в състояние да приемат срещата. Предишното издание на "Финалисима" между Аржентина и Италия също бе в Лондон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

  • 5 март 2026 | 15:32
  • 2911
  • 0
Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

  • 5 март 2026 | 15:23
  • 2940
  • 3
Братът на Кедира избра да играе за Тунис

Братът на Кедира избра да играе за Тунис

  • 5 март 2026 | 14:06
  • 1175
  • 0
Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

  • 5 март 2026 | 13:41
  • 4779
  • 18
Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

  • 5 март 2026 | 13:07
  • 3757
  • 12
Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

  • 5 март 2026 | 12:36
  • 3790
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" без чист нападател, "орлите" с много промени

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" без чист нападател, "орлите" с много промени

  • 5 март 2026 | 17:20
  • 23034
  • 48
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 27915
  • 95
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 30098
  • 53
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 21512
  • 23
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 25218
  • 87
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 26312
  • 41