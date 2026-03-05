Отложиха решението за домакинството на "Финалисима"

Решението къде и кога ще се проведе мачът "Финалисима" ще бъде взето най-рано в края на следващата седмица, съобщи УЕФА в четвъртък.
Двубоят, който противопоставя европейския шампион Испания на южноамериканския първенец Аржентина, трябваше да се проведе в столицата на Катар - Доха, на 27 март, но заради войната в Близкия изток това към момента изглежда трудно осъществимо.
Катарската футболна федерация се надява, че мачът ще може да се проведе на територията на страната, тъй като в неговото провеждане са направени огромни инвестиции. Промяна на локацията трябва да бъде одобрена от УЕФА, КОНМЕБОЛ, националните федерации на двете страни и ФИФА.
"Дискусиите около мача продължават. Местните организатори положиха изключителни усилия, за да проведат успешно този мач. Финално решение за него се очаква през следващата седмица. Към момента не сме обсъждали алтернативна локация", заявиха от УЕФА за Ройтерс.
Ако срещата не може да се проведе в Катар, най-вероятните нови домакини са Лондон, Милано и Рим. На 27 март на "Уембли" Англия играе с Уругвай, така че националният стадион на Англия отпада от уравнението, но в столицата има и други съоръжения, които са в състояние да приемат срещата. Предишното издание на "Финалисима" между Аржентина и Италия също бе в Лондон.