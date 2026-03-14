Шок! Първите двама в рали „Сафари“ отпаднаха

Японският пилот на Тойота Такамото Кацута неочаквано поведе в рали „Сафари“ в Кения, след като първите двама в класирането: Оливър Солберг и Себастиен Ожие отпаднаха от състезанието.

Парадоксално е, че и двамата спряха в прехода след последната сутрешна отсечка към сервизната зона в Найваша. Това е поредният удар върху тима на Тойота, като малко по-рано днес лидерът в WRC Елфин Еванс, който спря в последната сутрешна отсечка заради повреда в задното дясно окачване.

Safari Rally Kenya has been turned on its head with rally leader Oliver Solberg and Sébastien Ogier both retiring on the road section to Saturday’s mid-leg service - as Elfyn Evans retired with damage sustained in SS13. Katsuta now leads.#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/aGdIeL5ASG — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 14, 2026

Отпадането на Солберг и Еванс тепърва трябва да бъде потвърдено от организатора на рали „Сафари“, като това ще стане след натрупването на изискуемото от правилата закъснение на часовата контрола на влизането в сервизната зона и заявяването от страна на тима, че двамата спират, но се очаква те да се върнат по системата Супер рали утре.

Big damage for our championship leaders, who retire for the day after damage on Sleeping Warrior#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/smznDKyGZx — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 14, 2026

