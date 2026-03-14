Шок! Първите двама в рали „Сафари“ отпаднаха

Японският пилот на Тойота Такамото Кацута неочаквано поведе в рали „Сафари“ в Кения, след като първите двама в класирането: Оливър Солберг и Себастиен Ожие отпаднаха от състезанието.
Парадоксално е, че и двамата спряха в прехода след последната сутрешна отсечка към сервизната зона в Найваша. Това е поредният удар върху тима на Тойота, като малко по-рано днес лидерът в WRC Елфин Еванс, който спря в последната сутрешна отсечка заради повреда в задното дясно окачване.
Отпадането на Солберг и Еванс тепърва трябва да бъде потвърдено от организатора на рали „Сафари“, като това ще стане след натрупването на изискуемото от правилата закъснение на часовата контрола на влизането в сервизната зона и заявяването от страна на тима, че двамата спират, но се очаква те да се върнат по системата Супер рали утре.