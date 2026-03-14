  • 14 март 2026 | 11:13
Организаторът и ФИА вбесиха пилотите в рали „Сафари“

Промени в маршрута на етапа „Елментейта“, довели до няколко спукани гуми, успяха здравата да ядосат част от пилотите в Световния рали шампионат, които директно атакуваха ФИА за издънката.

Става въпрос за последната част от отсечката, където организаторите са сложили прегради, за да не могат пилотите да секат завоите. И като минаваха по пътя, а не през тревата, те спукаха няколко гуми – две за Елфин Еванс, по една за Оливър Солберг и Сами Паяри, като това са само звездите на Тойота. Точно там пътят е осеян с остри камъни, заради които при описването пилотите са отбелязали, че тези завои трябва да се секат.

Скандалът избухна, след като стана, че промените са били направени след края на описването на отсечките и пилотите и навигаторите са получили видео запис, направен с телефон на промените във финалната част на отсечката.

„Сериозно, това, което са направили тук организаторът и ФИА, е неприемливо – заяви ядосаният Солберг на финала на „Елментейта“. – Сложили са ограничителите след описването и ни пратиха видео, заснето с телефон! Но сега ограничителите ги няма, навсякъде има камъни, опасно е. Те говорят за безопасност, но всъщност тук е опасно!“

„Това е абсолютен майтап. Слагат ограничители в края на етапа, за да не сечем завоите, при това след описването и сега камъните са навсякъде. Минах по пътя и спуках две гуми, абсурдно е. Изобщо не трябва да е така“, допълни също ядосаният Еванс.

Снимки: Gettyimages

