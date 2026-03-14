Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Китай

  • 14 март 2026 | 05:59
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Китай

Отборът на Мерцедес загуби малка част от преднината си пред Ферари на върха на генералното класиране при конструкторите във Формула 1 след спринтовото състезание в Китай.

След него Сребърните стрели остават начело с общо 55 точки и преднина от 15 пред Скудерията. Тройката с пасив от цели 37 точки оформят действащите двукратни шампиони от Макларън, които определено не започват сезона така, както се надяваха.

Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Китай:

  1. Мерцедес – 55 точки

  2. Ферари – 40

  3. Макларън – 18

  4. Ред Бул – 8

  5. Хаас – 7

  6. Рейсинг Булс – 6

  7. Ауди – 2

  8. Алпин – 1

  9. Уилямс – 0

  10. Кадилак – 0

  11. Астън Мартин – 0

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
