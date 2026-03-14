Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Китай

Отборът на Мерцедес загуби малка част от преднината си пред Ферари на върха на генералното класиране при конструкторите във Формула 1 след спринтовото състезание в Китай.

SPRINT SUCCESS IN SHANGHAI FOR GEORGE! 🥇 pic.twitter.com/uLUxx4PxVD — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 14, 2026

След него Сребърните стрели остават начело с общо 55 точки и преднина от 15 пред Скудерията. Тройката с пасив от цели 37 точки оформят действащите двукратни шампиони от Макларън, които определено не започват сезона така, както се надяваха.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Китай:

Мерцедес – 55 точки Ферари – 40 Макларън – 18 Ред Бул – 8 Хаас – 7 Рейсинг Булс – 6 Ауди – 2 Алпин – 1 Уилямс – 0 Кадилак – 0 Астън Мартин – 0

