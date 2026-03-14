Отборът на Мерцедес загуби малка част от преднината си пред Ферари на върха на генералното класиране при конструкторите във Формула 1 след спринтовото състезание в Китай.
След него Сребърните стрели остават начело с общо 55 точки и преднина от 15 пред Скудерията. Тройката с пасив от цели 37 точки оформят действащите двукратни шампиони от Макларън, които определено не започват сезона така, както се надяваха.
Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Китай:
Мерцедес – 55 точки
Ферари – 40
Макларън – 18
Ред Бул – 8
Хаас – 7
Рейсинг Булс – 6
Ауди – 2
Алпин – 1
Уилямс – 0
Кадилак – 0
Астън Мартин – 0
