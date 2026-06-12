Дюрксен наказан, Никола Цолов стартира в неделя пети

Завършилият втори в квалификацията във Формула 2 в Барселона Джошуа Дюрксен (Инвикта) беше наказан с преместване с 5 места назад на стартовите решетки за спринта и основното състезание.
Парагвайският пилот е нарушил правилата за движение при жълт флаг, като стюардите са разгледали видео доказателства, GPS данните от колата на Джошуа и са изслушали него и представители на Инвикта.
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Дюрксен не е намалил на завой №14, където излетя Ритомо Мията и затова идват тези 5 места назад за двете състезания.
Така за неделната надпревара българският пилот Никола Цолов, който завърши шести, ще стартира с едно място напред – пети. За спринта стартовата му позиция не се променя - той ще е пети на обърнатата стартова решетка.
Никола Цолов стартира с 9-о време в Барселона
Другият наказан е Ритомо Мията – заради това, че предизвика червения флаг. Той губи най-добрата си обиколка, с която се класира 13-и, така че тези зад него минават с по едно място напред, а стюардите му разрешиха да кара в състезанията, въпреки че няма обиколка в рамките на 107%.
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Снимки: Imago