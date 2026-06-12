Над 120 състезатели от четири държави ще участват в мотокрос уикенда в Перник

Над 120 състезатели, включително участници от Гърция, Турция и Северна Македония, се очаква да се включат в предстоящия мотокрос уикенд на трасето над квартал „Мошино“, когато ще се състои кръг от Републиканския шампионат по мотокрос, който започва утре. Това съобщи за БТА организаторът, мениджър и треньор на клуба домакин M6 Ямаха Рейсинг Тим – Мартин Тодоров.

По думите му до момента има около 15 заявки от Гърция и осем от Турция, като се очакват и състезатели от Северна Македония.

В съботния ден (13 юни) програмата включва единствено стартове в мотокроса. Официалното откриване ще бъде от 10:30 часа.

В неделя (14 юни) ще се проведе национален шампионат по АТВ, както и стартове за най-малките възрастови групи в мотокроса – класовете MX50, MX65 и MX85, уточни мениджърът на клуба от Перник.

Мартин Тодоров допълни, че на 14 юни при най-малките в клас MX50 се очакват между седем и осем участници, а в останалите категории броят на записаните е по-голям. По информация на организаторите в шампионата по АТВ са лицензирани 45 състезатели, разпределени в пет класа и три групи, уточни Тодоров.

Мениджърът на клуба от Перник M6 Ямаха Рейсинг Тим коментира, че сред фаворитите за победи са неговите възпитаници – Васил Илиев в клас MX50, Радостин Присадов в клас MX65, Ния Гетова в клас MX125 при жените, както и Хакан Халми в МХ1.

Тодоров допълни, че зрителите могат да се организират и да започнат да идват една идея по-рано, за да си намерят място за паркиране, тъй като пространството, което беше паркинг встрани на трасето, няколко пъти се превръща в нерегламентирано сметище.

„Отказах се от идеята да поддържам това място, тъй като скоро трасето ще ни бъде отнета“, припомни още Мартин Тодоров.

Както БТА информира, през месец април клубът е на път да остане без трасе. Тогава той алармира, че мястото, на което от години се провеждат тренировки, а от близо пет години Перник и M6 Ямаха Рейсинг Тим, са домакин на родния шампионат, ще бъде променено. Мартин Тодоров уточни, че парцелът, където е трасето ще бъде превърната във фотоволтаичен парк и вероятно това ще бъде последният сезон на клуба на това място, а други категорични варианти няма.

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