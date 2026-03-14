Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Китай

  • 14 март 2026 | 05:59
Джордж Ръсел запази перфектния си актив от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в спринтовата надпреварата на пистата в Шанхай.

Така с общо 33 точки британецът оглавява генералното класиране в световния шампион, в което той води с 11 пункта пред съотборника си Андреа Кими Антонели, който се класира пети днес. Италианецът има равен актив с Шарл Леклер, но предимството е на страната на пилота на Мерцедес заради неговото по-добро класиране в Гран При на Австралия.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Китай:

  1. Джордж Ръсел – 33 точки

  2. Андреа Кими Антонели – 22

  3. Шарл Леклер – 22

  4. Люис Хамилтън – 18

  5. Ландо Норис – 15

  6. Макс Верстапен – 8

  7. Оливър Беарман – 7

  8. Арвид Линдблад – 4

  9. Оскар Пиастри – 3

  10. Габриел Бортолето – 2

  11. Лиам Лоусън – 2

  12. Пиер Гасли – 1

  13. Естебан Окон – 0

  14. Алекс Албон – 0

  15. Франко Колапинто – 0

  16. Карлос Сайнц – 0

  17. Серхио Перес – 0

  18. Исак Хаджар – 0

  19. Нико Хюлкенберг – 0

  20. Фернандо Алонсо – 0

  21. Валтери Ботас – 0

  22. Ланс Строл – 0

