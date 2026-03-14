Джордж Ръсел запази перфектния си актив от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в спринтовата надпреварата на пистата в Шанхай.
Така с общо 33 точки британецът оглавява генералното класиране в световния шампион, в което той води с 11 пункта пред съотборника си Андреа Кими Антонели, който се класира пети днес. Италианецът има равен актив с Шарл Леклер, но предимството е на страната на пилота на Мерцедес заради неговото по-добро класиране в Гран При на Австралия.
Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Китай:
Джордж Ръсел – 33 точки
Андреа Кими Антонели – 22
Шарл Леклер – 22
Люис Хамилтън – 18
Ландо Норис – 15
Макс Верстапен – 8
Оливър Беарман – 7
Арвид Линдблад – 4
Оскар Пиастри – 3
Габриел Бортолето – 2
Лиам Лоусън – 2
Пиер Гасли – 1
Естебан Окон – 0
Алекс Албон – 0
Франко Колапинто – 0
Карлос Сайнц – 0
Серхио Перес – 0
Исак Хаджар – 0
Нико Хюлкенберг – 0
Фернандо Алонсо – 0
Валтери Ботас – 0
Ланс Строл – 0
