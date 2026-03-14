Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Китай

Джордж Ръсел запази перфектния си актив от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в спринтовата надпреварата на пистата в Шанхай.

SPRINT SUCCESS IN SHANGHAI FOR GEORGE! 🥇 pic.twitter.com/uLUxx4PxVD — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 14, 2026

Така с общо 33 точки британецът оглавява генералното класиране в световния шампион, в което той води с 11 пункта пред съотборника си Андреа Кими Антонели, който се класира пети днес. Италианецът има равен актив с Шарл Леклер, но предимството е на страната на пилота на Мерцедес заради неговото по-добро класиране в Гран При на Австралия.

Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай

Джордж Ръсел – 33 точки Андреа Кими Антонели – 22 Шарл Леклер – 22 Люис Хамилтън – 18 Ландо Норис – 15 Макс Верстапен – 8 Оливър Беарман – 7 Арвид Линдблад – 4 Оскар Пиастри – 3 Габриел Бортолето – 2 Лиам Лоусън – 2 Пиер Гасли – 1 Естебан Окон – 0 Алекс Албон – 0 Франко Колапинто – 0 Карлос Сайнц – 0 Серхио Перес – 0 Исак Хаджар – 0 Нико Хюлкенберг – 0 Фернандо Алонсо – 0 Валтери Ботас – 0 Ланс Строл – 0

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Снимки: Sportal.bg