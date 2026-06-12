Камелия Славейкова: Ще направим максималното България да домакинства на Shell Eco-marathon

Председателят на борда на директорите на Shell България г-жа Камелия Славейкова заяви пред Sportal.bg по време на днешното представяне на българските участници в Shell Eco-marathon 2026, че тя и екипът ѝ работят за това в бъдеще надпреварата да се проведе и в България.

Рекордните 8 отбора ще представляват България на Shell Eco-marathon 2026

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с над 40-годишна история, като ежегодно се провеждат състезания в няколко точки от света. А новооткритата „А1 Мотор парк“ край Самоков дава шанс в бъдеще и България да домакинства на европейско състезание от веригата, което г-жа Славейкова се надява да доведе до още по-засилено участие от страна на българските училища и университети.

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„Тази инициатива е много важна за България, за българските отбори и за Shell България, защото тя доказва капацитета и възможностите на българските ученици и студенти да докажат себе си, да демонстрират своите иновативни решения с цел енергийна ефективност и успешно да се преборят с останалите конкуренти от много европейски държави. Горди сме, че тази година за първи път ще имаме осем български отбора, които ще представят България и искрено вярваме в тяхното успешно представяне.



„Поканихме потенциални нови участници да се запознаят на място с отборите, с техните автомобили, да поговорят с мениджърите и участниците в отборите, които вече се състезават в това състезание, за да им покажем, че всичко това е възможно. Началото наистина може да е трудно, но е възможно. Иска се много голяма мотивация, ентусиазъм и вяра в собствените сили. Разбира се, трябва да се отделя малко време за подготовка на автомобила, за сформиране отбор, но няма невъзможни неща. Успехът и досегашната работа на отборите доказват това.



„Действително вече имаме много по-добри условия и възможности за това. Ние от Shell България ще положим максимални усилия за в бъдеще да се кандидатираме като домакин на едно европейско състезание на Shell Eco-marathon. Надяваме се да покрием тези изисквания.



„Искрено вярвам, че това ще провокира интерес от повече участници. Страни като Франция, които традиционно са били дългогодишен домакин на това европейско състезание всъщност доказват, че това ще стимулира участниците. Има многоброен брой френски представители на училища и университети, които традиционно пред годините се състезават в това състезание и вярвам, че ако успеем да станем домакин, това ще увеличи значително броя на българските участници“, каза Камелия Славейкова пред Sportal.bg.

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Снимки: Борислав Цветанов