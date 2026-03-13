Локо (София) отново без един от чужденците

Лекарският щаб на Локомотив (София) не успя да вдигне на крака взетия през зимата френски флангови нападател Адил Тауи. Заради травма той пропусна и гостуването на ЦСКА, загубено с 0:2.

Добрата новина за Станислав Генчев е, че в състава след изтърпяно наказание се завръща опитният Красимир Станоев. Той ще бъде поставен пред защитното каре. В предни позиции пък треньорът ще разчита на Кауе Карузо, Спас Делев и Анте Аралица. Именно те ще трябва да вкарват на Славия.

Малко столично дерби в "Надежда"

"Железничарите" се представят слабо през пролетния дял на кампанията. Тимът има само една победа в 5 шампионатни мача - с 3:1 над Добруджа, пораженията са 3, а равенството 1. Това контрастира със силния финал на есента, когато "червено-черните" в 6 срещи имаха 4 успеха, реми и 1 поражение.