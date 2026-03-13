За какво са си говорили Хаджар и доктор Марко след Мелбърн?

Новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар разкри, че е провел разговор с бившия съветник на тима доктор Хелмут Марко след първия си състезателен уикенд с базирания в Милтън Кийнс тим.

Французинът записа впечатляващо трето място в квалификацията в Мелбърн, но състезанието му приключи преждевременно заради механичен проблем, който го принуди да спре. Въпреки разочароващия резултат и липсата на скорост на Ред Бул в сравнение с конкурентните отбори, Хаджар призна, че е доволен от начина, по който се е развил уикендът му.

„Все пак съм щастлив - заяви Хаджар пред медиите в Шанхай. - Смятам, че все още не сме толкова бързи, колкото Макларън или Ферари. Това се видя в неделя, но имаме достатъчно, за да се борим за добри позиции. Взимам само позитивите. Третото място в квалификацията беше много добър старт за мен. Засега, преди сезонът да продължи, съм доволен от нашата изходна точка.“

Хаджар влезе в състезателния уикенд с ограничен пробег, след като се сблъска с различни проблеми по време на предсезонните тестове. В резултат на това 21-годишният пилот имаше умерени очаквания преди дебюта си с отбора.

„Справих се малко по-добре, отколкото исках и очаквах - допълни той. - Не записах много обиколки в Бахрейн. Като за първи уикенд, нямаше грешки. Дори стартът на състезанието беше много оспорван, така че дадох най-доброто от себе си, докато не се появиха всички проблеми. Беше много добър уикенд за начало.“

Хаджар добави, че обратната връзка от отбора е била „много позитивна“ и дори разкри, че е провел разговор с бившия съветник на Ред Бул Хелмут Марко.

На въпрос дали Марко е бил впечатлен от дебюта му за Ред Бул, Хаджар се засмя: „Той никога не е впечатлен.“

Въпреки това, в разговор с Krone Zeitung, Марко отправи похвали към своето протеже.

„Квалификационната му обиколка беше превъзходна, но за съжаление той претърпя технически проблем по време на състезанието - обясни Марко. - Целта му трябва да бъде следната: той не е в отбора, за да побеждава Макс, а за да се учи. Но той вероятно е този, който – освен Перес в най-добрата му форма – е най-близо до Верстапен.“

Снимки: Gettyimages