От Ред Бул се извиниха на Макс Верстапен за шокиращата разлика в квалификацията

  • 13 март 2026 | 15:43
  • 244
  • 0

Шефът на отбора на Ред Бул във Формула 1, Лоран Мекис, поднесе извинения на Макс Верстапен след представянето му в спринтовата квалификация за Гран При на Китай, което четирикратният световен шампион определи като „катастрофа“. Верстапен остана на шокиращите 1,7 секунди от темпото на Джордж Ръсел с Мерцедес, докато колите на Ред Бул изпитваха сериозни затруднения със скоростта и представянето на по-бързата писта в Шанхай в сравнение с „Албърт парк“ в Мелбърн, Австралия, само преди седмица.

Нидерландският пилот, който ще стартира осми, се оплака, че е нямал „никакво сцепление, никакъв баланс“ със своя болид RB22 и е „губил огромно количество време в завоите“.

В края на сесията, докато Верстапен правеше своята обиколка за прибиране в бокса, Мекис се свърза с него по радиото, за да се извини на своята звезда.

„Съжалявам, Макс - каза той. - Трудна сесия. Имаме много да учим. За щастие, уикендът е все още дълъг. Трябва да си извадим поуки, така че нека опитаме отново.“

В разговор с Viaplay, Мекис даде повече подробности за проблемите с автомобила: „Беше много трудно тук още от първите обиколки.“

„Не успяхме да накараме колата да работи в оптималния й прозорец, а на всичкото отгоре бяхме забавени от доста проблеми, много малки проблеми, които, събрани заедно, ни отдалечиха от представянето, което се надявахме да имаме. Все още сме в началото на уикенда, но със сигурност имаме много работа за вършене.“

На въпрос дали проблемите могат да бъдат решени в рамките на уикенда, той отговори: „Времето ще покаже. „По отношение на разликата с конкуренцията, има голямо увеличение в сравнение със само преди няколко дни в Мелбърн. „Така че това е нещо, което трябва да разберем – какво ни липсва, как можем да сглобим нещата малко по-добре и да извлечем повече от нашия пакет.“

Снимки: Gettyimages

