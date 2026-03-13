Исак Хаджар с нов двигател след терминалната повреда в Австралия

Напълно очаквано Исак Хаджар започна уикендът за Гран При на Китай с нова задвижваща система в своя болид на Ред Бул след отпадането си от Гран При на Австралия миналата седмица.

Французинът приключи участието си в Мелбърн, след като неговият двигател изпуши, което още тогава подсказа за терминална повреда. А изглежда това наистина се е случило, тъй като Хаджар започна уикенда в Шанхай с нов двигател с вътрешно горене, нов турбо компресор, нова изпускателна система, нов MGU-K компонент и нов набор от така наречените „спомагателни компоненти“.

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Френският пилот на Ред Бул не е единственият, който има нови компоненти в задвижващата си система за втория кръг за сезона. Фернандо Алонсо участва с втората си батерия и втората си контролна електроника, както и с нов набор от спомагателните компоненти. Естебан Окон и Ланс Строл също има нови спомагателни компоненти, като за Строл те са третата от четирите разрешени бройки за сезона.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Снимки: Gettyimages