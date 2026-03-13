Верстапен със сериозно оплаква от поведението на RB21 в Китай

Макс Верстапен остана далеч от класирането в квалификацията за утрешното спринтово състезание в Китай и ще стартира едва осми в късата надпреварата на пистата в Шанхай.
Четирикратният световен шампион завърши на 1.734 секунди зад победителя в квалификацията Джордж Ръсел, след което се оплака сериозно от поведението на RB21. Основен повод за коментар от страна на нидерландеца стана липсата на сцепление и скорост в завоите, което по негова дума води до други проблеми.
„Целият ден беше бедствие от гледна точка темпото. Никакво сцепление. Често, аз мисля, че това беше най-големият проблем. Няма сцепление, няма баланс, просто губим страшно много време в завоите.
„Оттам започват и други проблеми. Но най-големият ни проблем в момента е завиването. В момента нямам идея какво можем да направи, но ще видим, ще погледнем“, заяви Верстапен.
