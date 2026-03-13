Верстапен със сериозно оплаква от поведението на RB21 в Китай

Макс Верстапен остана далеч от класирането в квалификацията за утрешното спринтово състезание в Китай и ще стартира едва осми в късата надпреварата на пистата в Шанхай.

We'll keep battling 👊



Max will start the Sprint from P8, with Isack attacking from P10 💙#F1 || #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/0hXqYnXUdT — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 13, 2026

Четирикратният световен шампион завърши на 1.734 секунди зад победителя в квалификацията Джордж Ръсел, след което се оплака сериозно от поведението на RB21. Основен повод за коментар от страна на нидерландеца стана липсата на сцепление и скорост в завоите, което по негова дума води до други проблеми.

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

„Целият ден беше бедствие от гледна точка темпото. Никакво сцепление. Често, аз мисля, че това беше най-големият проблем. Няма сцепление, няма баланс, просто губим страшно много време в завоите.



„Оттам започват и други проблеми. Но най-големият ни проблем в момента е завиването. В момента нямам идея какво можем да направи, но ще видим, ще погледнем“, заяви Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages