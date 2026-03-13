  3. Тото Волф: Предимството ни в Китай е в завоите

  • 13 март 2026 | 19:37
Шефът на Мерцедес Тото Волф обясни превъзходството на Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели в квалификацията за спринта за Гран При на Китай днес с по-доброто представяне на W17 в завоите на пистата в Шанхай.

„Предимството ни тук, в Китай, е в завоите – заяви Волф. – Макларън и другите отбори разполагат със същата задвижваща система и със същия софтуеър. Доволен съм, тъй като разликата ни с другите е добра. Мисля, че на правите най-добре се представи Пиер Гасли с Алпин.“

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай
Волф коментира и темата за отношенията на Мерцедес с тимовете, на които доставя задвижващи системи, като шефът на Макларън Андреа Стела се оплака от работата с доставчика на световните шампиони.

Люис Хамилтън: В завоите можем да се борим с Мерцедес, но...
„Всеки работи по различна концепция и без да навлизам много в детайли, в Макларън взеха някои решения, които са различни от нашите, например за предавателните числа – допълни Волф. – Това може да е добре или зле. Заводските отбори имат предимство, но това е въпрос на време. Другите разполагат със същата задвижваща система и софтуеър. Нямам съмнение, че Макларън съвсем скоро ще се бори за позиции в челото на класирането.“

Леклер очаква Ферари да загуби предимството си при стартовете
 Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

От Ред Бул се извиниха на Макс Верстапен за шокиращата разлика в квалификацията

  • 13 март 2026 | 15:43
Шефът на Кампос засипа с похвали Никола Цолов

  • 13 март 2026 | 15:21
Леклер очаква Ферари да загуби предимството си при стартовете

  • 13 март 2026 | 15:15
И Мерцедес ще се бори за дял в Алпин

  • 13 март 2026 | 14:58
Серхио Перес получи право да стартира в спринта

  • 13 март 2026 | 14:30
Верстапен със сериозно оплаква от поведението на RB21 в Китай

  • 13 март 2026 | 14:25
Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:16
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
