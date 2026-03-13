Тото Волф: Предимството ни в Китай е в завоите

Шефът на Мерцедес Тото Волф обясни превъзходството на Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели в квалификацията за спринта за Гран При на Китай днес с по-доброто представяне на W17 в завоите на пистата в Шанхай.

„Предимството ни тук, в Китай, е в завоите – заяви Волф. – Макларън и другите отбори разполагат със същата задвижваща система и със същия софтуеър. Доволен съм, тъй като разликата ни с другите е добра. Мисля, че на правите най-добре се представи Пиер Гасли с Алпин.“

Волф коментира и темата за отношенията на Мерцедес с тимовете, на които доставя задвижващи системи, като шефът на Макларън Андреа Стела се оплака от работата с доставчика на световните шампиони.

„Всеки работи по различна концепция и без да навлизам много в детайли, в Макларън взеха някои решения, които са различни от нашите, например за предавателните числа – допълни Волф. – Това може да е добре или зле. Заводските отбори имат предимство, но това е въпрос на време. Другите разполагат със същата задвижваща система и софтуеър. Нямам съмнение, че Макларън съвсем скоро ще се бори за позиции в челото на класирането.“

