“Джордан” ще облича Бразилия на Мондиал 2026

От националния отбор на Бразилия официално представиха втория си екип за предстоящия през това лято Мондиал 2026. Той е създаден в колаборация с “Джордан”. Така за първи път марката за спортни облекла на баскетболната легенда Майкъл Джордан ще има възможността да си сътрудничи с национален тим, и то по време на Световно първенство.

Дебютът на екипа ще бъде по време на контролата срещу Франция на 26 март в Бостън, САЩ. Той представлява смесица от черно и синьо, като има и жълти детайли. Цветовете и графиките му са вдъхновени от тези на “най-бързите и страховити хищници в Бразилия”. Също така е преплетена емблематичната “слонова графика” от маратонките “Еър Джордан 3” от 1988 г.

CBF e Jordan Brand lançam segundo uniforme da Seleção, em parceria histórica enraizada na grandeza.



Saiba mais: https://t.co/UJtxumhvZQ pic.twitter.com/O0gxssDP4K — brasil (@CBF_Futebol) March 12, 2026

Първият екип пък се очаква да бъде в традиционното за “Селесао” жълто, допълнено от зелени детайли, като той ще бъде препратка към фланелката от Мондиал 1970, където Бразилия триумфира със световната титла.

🚨[𝗟𝗘𝗔𝗞] Brazil World Cup 2026 Home Leaked Kit



⏳The overall aesthetic of the Brazil 2026 home shirt is inspired by the legendary 1970 World Cup home shirt.



Source: @Footy_Headlines 🤝 #Brazil #NIKE pic.twitter.com/c6N1vSbQy8 — RODEKITS (@Rode1Kits) January 28, 2026