“Джордан” ще облича Бразилия на Мондиал 2026

  13 март 2026 | 15:26
От националния отбор на Бразилия официално представиха втория си екип за предстоящия през това лято Мондиал 2026. Той е създаден в колаборация с “Джордан”. Така за първи път марката за спортни облекла на баскетболната легенда Майкъл Джордан ще има възможността да си сътрудничи с национален тим, и то по време на Световно първенство.

Дебютът на екипа ще бъде по време на контролата срещу Франция на 26 март в Бостън, САЩ. Той представлява смесица от черно и синьо, като има и жълти детайли. Цветовете и графиките му са вдъхновени от тези на “най-бързите и страховити хищници в Бразилия”. Също така е преплетена емблематичната “слонова графика” от маратонките “Еър Джордан 3” от 1988 г.

Първият екип пък се очаква да бъде в традиционното за “Селесао” жълто, допълнено от зелени детайли, като той ще бъде препратка към фланелката от Мондиал 1970, където Бразилия триумфира със световната титла.

