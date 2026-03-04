Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
Контузията на Родриго може да се окаже златния шанс на Неймар

  • 4 март 2026 | 18:34
  • 199
  • 0
Тежката контузия, която получи Родриго, може да се окаже златният шанс на Неймар по отношение на мечтата му да играе с Бразилия на още едно световно първенство. Според UOL Esporte Карло Анчелоти вече сериозно обмисля възможността да повика нападателя на Сантос за предстоящите контроли с Франция и Хърватия.

Както е известно, Родриго получи една от най-тежките контузии във футбола - скъсана предна кръстна връзка, което със сигурност ще го извади от участие на Мондиал 2026.

Анчелоти ще обяви на 16 март своя списък с играчи, на които ще разчита за споменатите контроли. Дотогава Неймар ще изиграе още два мача със Сантос. Ако в тях покаже, че физическото му състояние е добро, почти сигурно 34-годишният нападател ще получи повиквателна. Шансовете му ще нараснат, ако дотогава талантът на Челси Естевао, който се възстановя от мускулна контузия, не е готов за игра.

Досега именно физическите проблеми на Неймар бяха основният фактор, който възпираше Карло Анчелоти да го повика в националния отбор. Последният му мач с националната фланелка бе на 17 октомври 2023 година.

Снимки: Gettyimages

