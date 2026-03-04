Контузията на Родриго може да се окаже златния шанс на Неймар

Тежката контузия, която получи Родриго, може да се окаже златният шанс на Неймар по отношение на мечтата му да играе с Бразилия на още едно световно първенство. Според UOL Esporte Карло Анчелоти вече сериозно обмисля възможността да повика нападателя на Сантос за предстоящите контроли с Франция и Хърватия.

Както е известно, Родриго получи една от най-тежките контузии във футбола - скъсана предна кръстна връзка, което със сигурност ще го извади от участие на Мондиал 2026.

Анчелоти ще обяви на 16 март своя списък с играчи, на които ще разчита за споменатите контроли. Дотогава Неймар ще изиграе още два мача със Сантос. Ако в тях покаже, че физическото му състояние е добро, почти сигурно 34-годишният нападател ще получи повиквателна. Шансовете му ще нараснат, ако дотогава талантът на Челси Естевао, който се възстановя от мускулна контузия, не е готов за игра.

Досега именно физическите проблеми на Неймар бяха основният фактор, който възпираше Карло Анчелоти да го повика в националния отбор. Последният му мач с националната фланелка бе на 17 октомври 2023 година.

Снимки: Gettyimages