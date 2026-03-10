Популярни
Бразилски национали от Монако са с контузии, единият е под силна въпросителна за Световното

  • 10 март 2026 | 12:59
  • 310
  • 0

Националните защитници на Бразилия Вандерсон и Кайо Енрике, които получиха мускулни контузии при победата на Монако над Пари Сен Жермен (3:1) за първенството в петък, ще отсъстват от игра поне няколко седмици, съобщиха от клуба от Княжеството.

Вандерсон бе принудително сменен още в 15-ата минута на мача на "Парк де Пренс", като прегледите са установили контузия, която изисква операция. Хирургическата интервенция ще бъде извършена във Финландия. От Монако не уточниха колко време ще отсъства 25-годишният бранител, но написаха, че целта е "да бъде на линия за Световното първенство", което започва на 11 юни.

Според информациите Вандерсон обаче най-вероятно ще е аут поне за 3 месеца и се очаква да се не възстанови за Мондиал 2026.

Кайо Енрике пък има по-лека травма, която не изисква операция. Левият защитник ще се върне по-бързо в игра, но ще отсъства от терените поне няколко седмици.

Двамата със сигурност ще пропуснат приятелската среща между Бразилия и Франция, която ще се играе на 26 март във Фоксбъроу, Масачузец.

Снимки: Imago

